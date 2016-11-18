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Galatasaray, Euroleague'de Daçka'yı devirdi

THY Euroleague’in 8. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş’u 85-81’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray, Euroleaguede Daçkayı devirdi
Galatasaray, Euroleague'de Daçka'yı devirdi - Foto Galeri

18 Kasım 2016 22:00
Galatasaray, Euroleague'de Daçka'yı devirdi - Tıkla İzle

THY Euroleague maç sonucu: Galatasaray Odeabank: 85 - Darüşşafaka Doğuş: 81

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank; Sinan, Göksenin, Micov, Schilb ve Pleiss ile Darüşşafaka Doğuş ise Wilbekin, Clyburn, Wanamaker, Anderson ve Semih ilk 5’i başladı. Pleiss’ı pota altında etkili kullanan sarı-kırmızılılar, ilk 4 dakika sonunda skoru 10-5 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Daçka, Wilbekin ve Bertans’ın sayılarıyla 18-17 öne geçti. Son anları çekişmeli geçen periyodun son anlarında Wilbekin ile 3 sayı çizgisinden sayılar bulan yeşil-beyazlılar, çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci periyota dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan sarı-kırmızılılar, Thompson’un smacı ile 27-26 öne geçti. Savunmada iki takımın da sertliği arttığı dakikalarda Wilbekin ve Furkan’dan sayılar bulan Darüşşafaka Doğuş, skoru 30-29 yaparak üstünlüğü ele geçirdi. Anderson ve Ender’in sayılarıyla Sinan ve Thompson ile hücumda etkili olan yeşil-beyazlılar, devreye 38-37 önde girdi.

Üçüncü periyota hücumda hızlı başlayan Galatasaray Odeabank; Göksenin, Schilb ve Diebler’ın sayılarıyla 12-4’lük seri yaptı ve 47-41 öne geçti. Pleiss’ı pota altında iyi kullanan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 3 dakika kala farkı çift hanelere çıkararak skoru 61-48 yaptı. Daçka, Wanamaker ve Slaughter ile etkili olsa da sarı-kırmızılılar, periyodu 65-55 önde tamamladı.

Son periyoda dış atışlarda etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamekar, Slaughter ve Clyburn’ün sayılarıyla farkı azaltarak skoru 70-66’ya getirdi. Daçka, farkı eritmeye çalışsa da Pleiss ve Preldzic’in etkili oyunuyla Galatasaray Odeabank, parkeden 85-81’lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank’tan Tibor Pleiss 22 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Darüşşafaka Doğuş’tan Clyburn olurken 20 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Galatasaray’dan 2. galibiyet
Galatasaray Odeabank, sezona CSKA Moskova, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Real Madrid mağlubiyetleriyle başlamıştı. İlk galibiyetini Euroleague'in 6. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan Olympiacos maçında alan sarı-kırmızılılar, daha sonra Litvanya deplasmanında oynanan Zalgiris Kaunas maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Daçka’yı mağlup eden Galatasaray Odeabank, bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

Smith ve Dentmon kadroda yok
Galatasaray Odeabank’ın THY Euroleague’in 7. haftasında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile oynanan maçın sonrasında disiplinsiz davranışlarda bulunan ve sarı-kırmızılı yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Russ Smith ile Justin Dentmon, Darüşşafaka Doğuş karşılaşmasında parkedeki yerini almadı.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Sinisa Herceg xx, Petros Papapetrou xx
Galatasaray Odeabank: Preldzic xxx 17, Micov xxx 16, Tyus x 2, Thompson xx 4, Schilb xx 8, Pleiss xxx 22, Daye x, Sinan Güler xx 7, Jon Diebler xx 9, Göksenin Köksal x
Başantrenör: Ergin Ataman
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 14, Ender x 2, Birkan x 3, Semih x, Wanamaker xx 7, Clyburn xxx 20, Moerman xx 8, Furkan x 2, Anderson xx 15, Slaughter x 4, Bertans xx 6
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 21-17 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
Devre: 38-37 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
3. Periyot: 65-55 (Galatasaray Odeabank lehine) 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu 

Etiketler: Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, maç sonucu, THY Euroleague


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