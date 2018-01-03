Galatasaray evinde Bourges'e farklı mağlup oldu

Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği sayıları bulan ve rakibini durduran Galatasaray, ikinci periyotta bu oyununu sürdürdü ve devreye 36-35 önde girdi. İkinci yarının başından itibaren skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son periyotta da Bourges Basket’i durduramadı ve parkeden 79-61’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı.

Öte yandan müsabakanın sonralarına doğru tribündeki taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Luka Kardum xx, Alakbar Hasanov xx, Ilias Kounelles xx

Galatasaray: Epoupa xx 8, Özge xx 3, Meltem Yıldızhan xx 3, Işıl Alben xx 5, Dubljevic xxx 12, Petronyte xx 11, Quigley xx 10, Merve Uygül x, Kobryn xx 9

Başantrenör: Marina Maljkovic

Bourges Basket: Peyregne x, Jojannes xxxx 22, Ayayi xxx 22, Chartereau x 2, Plouffe xxx 17, Godin xx 4, Monpierre x 2, Sharp x 2, Tchatchouang xx 8

Başantrenör: Olivier Lafargue

1. Periyot: 18-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 36-35 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 47-54 (Bourges Basket lehine)

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Uygar Aydın