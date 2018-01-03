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Galatasaray evinde Bourges'e farklı mağlup oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta müsabakasında evinde karşılaştığı Fransız temsilcisi Bourges Basket’e 79-61’lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray evinde Bourgese farklı mağlup oldu

03 Ocak 2018 19:51

Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği sayıları bulan ve rakibini durduran Galatasaray, ikinci periyotta bu oyununu sürdürdü ve devreye 36-35 önde girdi. İkinci yarının başından itibaren skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son periyotta da Bourges Basket’i durduramadı ve parkeden 79-61’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı.

Öte yandan müsabakanın sonralarına doğru tribündeki taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Luka Kardum xx, Alakbar Hasanov xx, Ilias Kounelles xx
Galatasaray: Epoupa xx 8, Özge xx 3, Meltem Yıldızhan xx 3, Işıl Alben xx 5, Dubljevic xxx 12, Petronyte xx 11, Quigley xx 10, Merve Uygül x, Kobryn xx 9
Başantrenör: Marina Maljkovic
Bourges Basket: Peyregne x, Jojannes xxxx 22, Ayayi xxx 22, Chartereau x 2, Plouffe xxx 17, Godin xx 4, Monpierre x 2, Sharp x 2, Tchatchouang xx 8
Başantrenör: Olivier Lafargue
1. Periyot: 18-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 36-35 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 47-54 (Bourges Basket lehine) 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Uygar Aydın

Etiketler: galatasaray

 

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