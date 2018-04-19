Galatasaray, Fatih Terim ve tribün kapatma için TFF'ye itiraz edecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’ın Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı Medipol Başakşehir maçında taraftarlarının neden olduğu olaylardan dolayı tribün kapatma ve 65 bin TL para cezası vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.

Galatasaray Spor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın saat 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacak.

Oğuzhan Ort

