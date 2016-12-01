Karşılaşmaya istediği gibi başlayan Galatasaray, ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan İstanbul ekibi, soyunma odasına 43-24 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında da istediği oyunu ortaya koyan ve son çeyreğe 61-46 üstün giren Galatasaray, maçtan 83-60 galip ayrıldı ve üst tura lider olarak çıktı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grupta 4’te 4 yaparken, TTT Riga ikinci yenilgisini yaşadı.

Müsabakanın en skorer ismi, 26 sayıyla Galatasaray’dan Moriah Jefferson olurken, TTT Riga’da Aishas Sutherland 18 sayı üretti.