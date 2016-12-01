Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray gruptan lider çıkmayı garantiledi

Galatasaray gruptan lider çıkmayı garantiledi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu dördüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Letonya’nın TTT Riga takımını 83-60 yendi ve gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Galatasaray gruptan lider çıkmayı garantiledi

01 Aralık 2016 22:19

Karşılaşmaya istediği gibi başlayan Galatasaray, ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan İstanbul ekibi, soyunma odasına 43-24 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında da istediği oyunu ortaya koyan ve son çeyreğe 61-46 üstün giren Galatasaray, maçtan 83-60 galip ayrıldı ve üst tura lider olarak çıktı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grupta 4’te 4 yaparken, TTT Riga ikinci yenilgisini yaşadı.

Müsabakanın en skorer ismi, 26 sayıyla Galatasaray’dan Moriah Jefferson olurken, TTT Riga’da Aishas Sutherland 18 sayı üretti.

Etiketler: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu, galatasaray, TTT Riga


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç