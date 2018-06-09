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Galatasaray, Hande Baladın’ı kiraladı

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, Eczacıbaşı forması giyen milli voleybolcu Hande Baladın’ı 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray, Hande Baladını kiraladı

09 Haziran 2018 13:52

Yeni sezon transferlerine devam eden Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, Eczacıbaşı'nda oynayan Hande Baladın’ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Eczacıbaşı altyapısından yetişen ve voleybola orta oyuncu olarak başlayan Hande Baladın, 2014’ten beri smaçör pozisyonunda görev alıyor. 

Başantrenör Ataman Güneyligil’in başında olduğu şampiyon U23 Milli Takımının kadrosunda da yer alan Hande Baladın, 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası’nda en değerli oyuncu ve en iyi smaçör seçilmişti. Baladın’ın milli takım kariyerinde ayrıca, 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülüğü, 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası’nda ikinciliği ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülüğü bulunuyor. 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası’nda en iyi blokör seçilen milli oyuncu, A Bayan Voleybol Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.  

 

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