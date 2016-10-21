Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ile averajla 3. sırada bulunurken, bordo-mavililer 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

87. randevu

İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 tarihinden itibaren 86. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 26 kez rakibini mağlup etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı.

Aslan evinde geçit vermiyor

Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle evinde oynadığı 43 maçın 24'ünden 3 puanla ayrılırken, 8 kez de mağlup oldu. 11 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

Eren ve Bruma takımı sırtlıyor

Ligde Galatasaray'ın attığı 13 golün 5'inde imzası bulunan Eren Derdiyok, Trabzonspor'a karşı Teknik Direktör Riekerink en önemli hamlesi konumunda bulunuyor. Bu sezon gösterdiği performansla gözleri üstünde toplayan Bruma'da sarı-kırmızılıların hücum silahlarından.

Muslera'dan geçit yok

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kötü gidişatında iyi bir performans sergileyemeyen Muslera, bu sezon göz dolduruyor. Kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla takıma destek veren Uruguaylı file bekçisi, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada kalesini 5 gole kapatamadı. Muslera ligde en az gol yiyen 2. kaleci konumunda bulunuyor.

Sneijder görev bekliyor

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında sakatlığı devam eden İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson dışında eksik bulunmuyor. Milli takım kampında sakatlanan ve Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında oynamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, bu hafta takımla antrenmanlara çıktı. Sneijder, Teknik Direktör Riekerink'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında sahada olacak.

Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa.

Oğuzhan Ort



