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Galatasaray iyi başladı, kötü bitirdi

Galatasaray, THY Euroleague’in 21. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’a 84-79'luk skorla mağlup oldu.

Galatasaray iyi başladı, kötü bitirdi
Aslan iyi başladı kötü bitirdi - Web TV

03 Şubat 2017 21:56

Karşılaşmaya dış atışlarda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, hızlı hücumlardan da bulduğu sayılarla ilk 4 dakika sonunda skoru 12-3 yaptı. Bourousis ve Gabriel ile pota altından etkili olan Panathinaikos, skoru 14-9’a getirdi. Micov ile 3 sayı çizgisinden, Pleiss ile de boyalı alandan basketler bulan sarı-kırmızılılar, farkı 11’e çıkararak skoru 20-9 yaptı. Pleiss ile hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdüren Galatasaray Odeabank, periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda Daye ve Schilb’in sayılarıyla başlayan sarı-kırmızılılar, farkı çift hanelere çıkararak skoru 28-18 yaptı. Singleton, Gabriel ve Pappas ile basketler bulan Yunan ekibi, 13-0’lık seri yaptı ve 34-31 öne geçti. Galatasaray Odeabank; Sinan ve Micov ile oyunda dengeyi sağlasa da Panathinaikos, Rivers ve Singleton’ın sayılarıyla devreye 43-40 önde girdi.

Feldeine ve Calathes’in sayılarıyla üçüncü periyota başlayan Yunan ekibi, 12-0’lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı ve skoru 57-44’e getirdi. Panathinaikos’un serisini sonlandıran Galatasaray, Schilb’in 3’lükleri ile tekrar maça ortak oldu ve 62-56 yaptı. Sarı-kırmızılılar; Diebler ile üst üste üçlükler bulsa da Yunan ekibi periyodu 68-64 önde kapadı.

Son periyoda James ve Singleton’ın basketleri ile başlayan Panathinaikos, skoru 75-66’ya getirdi. Sinan ve Tyus ile 6-0’lık seri yakalayan Galatasaray, farkı 5 sayıya indirdi ve skoru 77-72 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Tyus ve Göksenin ile farkı kapatmaya çalışsa da Yunan ekibi parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşarken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Panathinaikos’ta 18 sayı ile oynayan James olurken, Galatasaray’ı 15 sayı ile oynayan Pleiss sırtladı.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Milivoje Jovcic xx, Anne Panther xx
Galatasaray Odeabank: Micov xx 14, Fitipaldo x, Tyus xx 7, Schilb xx 14, Pleiss xxx 15, Daye x 2, Sinan Güler xx 11, Diebler xx 11, Göksenin xx 5
Başantrenör: Ergin Ataman
Panathinaikos: Singleton xxx 15, Nichols x 3, Rivers xx 5, James xxx 18, Fotsis x, Pappas x 2, Feldeine xxx 15, Charalampopoulos x, Gabriel xx 5, Gentile x, Bourousis xx 6, Calathes xx 10
Başantrenör: Xavi Pascual
1. periyot: 24-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 43-40 (Panathinaikos lehine)
3. periyot: 68-64 (Panathinaikos lehine) 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

Etiketler: Euroleague, galatasaray, Panathinaikos


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