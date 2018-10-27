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Galatasaray kafilesi Malatya'da

Galatasaray kafilesi Malatya'da
Galatasaray kafilesi Malatya'da

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Malatya’ya geldi.

İstanbul'dan kalkan uçakla Malatya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.
Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek vererek tezahüratta bulundu. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.
Galatasaray kafilesi daha sonra havalimanından konaklayacağı otele geçti. 

Öte yandan Malatya Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Bahadır Aytekin
 

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