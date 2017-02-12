Galatasaray, tüm rakiplerinin puan kaybettiği Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasındaTT Arena’da karşılaştığı Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak büyük bir fırsatı geri çevirmiş oldu.

Maçtan dakikalar...

Maç sona erdi

90 Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Linnes'in sol kanattan ortasında Eren ceza sahasında bomboş durumda topu dışarıya gönderdi.

89. Gelişen Galatasaray atağında Bruma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Eren kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

83. Bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen Welliton topu aldıktan sonra geriden gelen Rotman'a pasını verdi. Rotman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

82. Bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen Welliton topu aldıktan sonra geriden gelen Rotman'a pasını verdi. Rotman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

72. Galatasaray penaltı bekledi! Podolski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, Erkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

65. Kayserispor tehlikeli geldi. Hakan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz arka direğe ortasını yaptı onun ortasında Sabri topu karşıladı.

54. Sabri'nin kullandığı kornerde Hakan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Deniz kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem Deniz'in topu elle oynadığını işaret etti.

51. Gelişen Galatasaray atağında Bruma ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

49. Bruma sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Mabiala'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

46. Ve ikinci yarı başladı...

Bu golle ilk yarı sona erdi...

45+ 4 Deniz'in kullandığı kornerde Levent kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-2

45. Gelişen Kayserispor atağında Deniz ceza sahasındaki Güray'ı topla buluşturmak istedi ancak Sabri araya girdi.

41. Gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan ortasında Umut hava topuna çıkarken Semih'e faul yaptı.

40. Hızlı gelişen atakta Kayserispor Galatasaray'ı az adamla yakaladı ancak Umut topu Deniz'e aktaramadı.

32. Erkan serbest vuruşta sağ kanatta hareketlenen Güray'ı topla buluşturmak istedi ancak Linnes zamanında araya girerek topu takımına kazandırdı.

29. Deniz'in kullandığı kornerde Mabiala ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

24. Hızlı gelişen Galatasaray atağında rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Rodrigues ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

21. Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta Varela'ya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

20. Yasin Erkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

18. Kayserispor'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Kana-Biyik yerini Levent'e bıraktı.

13. Kayserispor tehlikeli geldi. Güray ceza sahasında topla buluştuktan sonra şutunu çekmek isterken Linnes araya girdi ve ona şut imkanı vermedi. Sonrasında Lawal ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

10. Gelişen Galatasaray atağında Tolga ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak Kana-Biyik zamanında müdahale ederek topun Alman futbolcuya gelmesine engel oldu.

6. Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Bruma Yasin'e pas vermek isterken Erkan araya girdi. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan yaptığı ortayı Hakan karşıladı.

2. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yasin sol kanattan orta yapmak isterken Mabiala araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

1. Maç başladı

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI GOLLERİ VE ÖZETİ İZLE

Stat: TT Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Galatasaray: Muslera x, Sabri x (Josue dk. 66 x), Semih x, Hakan x, Linnes xx, Nigel de Jong x, Tolga x, Yasin x (Eren dk. 46 x), Rodrigues x (Sinan dk. 46 x), Bruma x, Podolski x

Yedekler: Cenk, Ahmet, Chedjou, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Kayserispor: Ahamada xx, Hakan Aslantaş xx, Kana Bıyık x (Levent dk. 18 x), Mabiala xx, Güray xx, Rotman xx, Lawal xx (Sow dk. 64 x), Varela xx, Erkan xx, Deniz xx, Umut Bulut xx (Welliton Morais dk. 79 x)

Yedekler: Muammer, Kubilay, Umut Sönmez, Nguemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Eren (dk. 89) (Galatasaray) Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rotman, Erkan, Varela (Kayserispor)

Garry ilk kez ilk 11’de

Galatasaray’ın devre arasında transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray’ın devre arasında PAOK’tan transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. İkinci yarıda oynanan Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor mücadelelerinde oyuna hep sonradan dahil olan Garry Rodrigues, Kayserispor mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıktı.

TOLGA 3 AY SONRA 11’DE

Galatasaray’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Tolga Ciğerci de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Başarılı futbolcu, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan Tolga, Kayserispor karşısında formasına kavuştu.

Umut Bulut, TT Arena'da

Kayserispor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, 4 sezon aranın ardından TT Arena'da boy gösterdi.

Galatasaray deplasmanına gelen Kayserispor'da tecrübeli futbolcu Umut Bulut, eski takımına karşı mücadele etti. 2012 yılında Toulouse'tan kiralık olarak gelen, sonrasında bonservisiyle Galatasaray'a dahil olan ve 4 sene sarı-kırmızılı formayı giyen Umut Bulut, sezon başında Kayserispor'a transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, 4 sezonun ardından yeniden TT Arena'da sahaya çıktı.

Galatasaray ile Kayserispor 42. randevuda

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, TT Arena’da karşılaşacağı Kayserispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda ev sahibi ekibin 25’e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 19.00’da TT Arena’da Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-kırmızılılar; 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayseri ekibi ise 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile topladığı 16 puanla 17. sırada. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele ise 1-1 sona ermişti.

Zirve takibi sürüyor

Kupada elendikten sonra gözünü lige çeviren Galatasaray, şampiyonluk hedefi yolunda kayıp vermek istemiyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’i takip eden sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Kardemir Karabükspor maçında puan kaybetmesinin ardından bu şansı iyi kullanmak istiyor.

42. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 41 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 2 kez galip gelebildi. 13 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 87 kez fileleri havalandırırken, Kayseri temsilcisi ise 29 gol kaydetti.

Sneijder yok, Selçuk belki

Galatasaray’da sakat futbolcuların durumu işleri zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakeşehir ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Sneijder, Selçuk ve Carole sakatlanmış oyuna devam edememişti. Tedavilerine başlanan oyuncuların hızlı gelişimi teknik heyeti sevindiriyor. Sneijder'in en erken 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayacağı açıklanırken, Selçuk ile Carole’un durumlarının ise oyuncu, teknik heyet ve sağlık kurulunun alacağı ortak karardan sonra netleşecek. Öte yandan kas ağrısı hisseden Eren Derdiyok'un da durumunun maç saati belli olacak.

Tolga sevinci

Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaray’ın orta sahası oyuncusu Tolga Ciğerci’nin tamamen iyileştiği belirtildi. Yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Ciğerci bu hafta içi Eyüpspor ile oynanan maçta süre aldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in şans vermesi halinde 24 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor karşısında oynayabileceği bildirildi.

1 derecede sarı-kırmızılı mücadele

Galatasaray ile Kayserispor arasında TT Arena’da oynanacak mücadele soğuk havada geçecek. 10 Şubat Cuma gününden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava dalgasının hafta sonu daha da şiddetli geçeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre gün içinde kar ve yağmur yağışı beklenirken, karşılaşmanın oynanacağı saat 19.00’da hava sıcaklığının 1 derece olması ön görülüyor.

Düdük Göçek'te

İki takım arasında yarın saat 19.00’da TT Arena’da oynanacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Galatasaray, Göçek yönetimindeki 24 maçta; 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda Hüseyin Göçek sarı-kırmızılı futbolculara 53 sarı, 1 de kırmızı kart gösterdi.

Riekerink: “Kötü yolda değiliz”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, kupadan elenmelerinin ardından hedeflerinin ligde şampiyon olmak olduğunu belirterek, “Uzun bir yol var. Kötü yolda değiliz” dedi.

Galatasaray’ın Süper Lig’in 20. haftasında 12 Şubat saat 19.00’da TT Arena’da oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Florya Metin Oktay Tesisileri’nde basın toplantısı düzenledi.

Kupanın dışında kaldıklarını belirten Riekerink, “Tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Beşiktaş maçına 3 tane maçımız var demiştim. Akhisar maçını kazandık. Önümüzde iki tane kazanmamız gereken maç var” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir maçında kendine sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Riekerink, “Tabi ki kaybettiğimiz için mutsuz oldular” dedi.

“Hem 11 hem de değişiklikler benim aldığım kararlar”

Kendisine yapılan 11 seçimleri ve oyuncu değişiklikleri hakkında yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, şöyle yanıt verdi:

“Bu tip eleştirileri bilerek takımın başına geldim. Dışarıdan yorumlar yapılabiliyor. Burada takımla beraber olan benim. Oynattığım 11 o haftanın genel değerlendirmesidir. Hem 11 hem de değişiklikler benim aldığım kararlar” dedi.

“Sneijder oynamayacak”

Riekerink, Sneijder’in Kayserispor maçında oynamayacağını Selçuk, Carole ve Eren’in ise yapılacak testlerden sonra durumuna karar verileceğini açıkladı. Jan olde Rikerink ayrıca Tolga için ise, “Onda da soru işareti var. Antrenman ve maç için hazır olmak farklı bir şey” dedi.

“Kötü yolda değiliz”

Elinde tecrübeli bir kadro olduğunu vurgulayan Riekerink, “Galatasaray’da hedef şampiyonluktur. Bunu yapabilecek bir kadroya sahibiz. Beşiktaş, Karabük ile Fenerbahçe, Bursa deplasmanında oynayacak. Durum değerlendirmesi yaparsak; Beşiktaş’ın 5 puan, Başakşehir’in 3 puan gerisinde Fenerbahçe’nin 4 puan önündeyiz. Uzun bir yol var. Kötü yolda değiliz. Kulüpten arkadaşlar yaptığı çalışmada son 10 senede çalışan yabancı hoca olduğunu söylüyorlar. Geçen seneki durumunda olmak istemiyoruz. Beşiktaş’ın 28 puan, Fenerbahçe’nin 23 puan gerisindeydik ve 4 hoca değişmişti” ifadelerini kullandı.

“Finansal kısıtlamadan bazı oyuncuları alamadık”

Basında çıkan teknik direktör arayış haberlerin işin doğasında olduğunu belirten Riekerink, “Takımın başarısına odaklanıyorum. Diğer yazılan şeyler beni ilgilendirmiyor. Bu sezon başında takımın başına geldiğimde beklentileri biliyordum. Galatasaray’ın hedefi birinciliktir. Diğer taraftan finansal anlamda bütçeyi iyi ayarladık. İyi transferler yaptık. Transferi bu bütçeyi gözeterek yaptık. Bazı istediğimiz oyucular alamadık. Aldığımız oyuncularda bizi mutlu etti” dedi.

Sneijder, Kayserispor maçında yok

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Sneijder’in en erken Çaykur Rizespor maçında, Selçuk İnan’ın Kayserispor maçı için durumunun ise teknik ekiple alınacak kararlardan sonra belli olacağı belirtildi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Sneijder, Selçuk, Carole ile bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışan Eren Derdiyok’un son durumları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sneijder, Selçuk ve Carole’un tedavilerinin beklenenden hızlı geliştiğini belirten İnce, “Selçuk düz koşu yapacak bugün. Durumu görüp, değerlendireceğiz. Sneijder’in oynamayacağı kesin. Carole risk edilmeyebilir. Sneijder en erken Çaykur Rizespor maçında düşünülebilir” şeklinde konuştu.

Eren’in sakatlığının dönem dönem olan kas ağrılarından biri olduğunu söyleyen İnce, “Fitnessta istediği seviyeye ulaşamadığı için ayrı çalıştı. Kayserispor maçı için teknik ekip ile oturup konuşacağız. Şu an kesin bir şey yok. 3 taraflı bir karar bu. Oyuncu, teknik ekip ve biz bir araya gelip karar vereceğiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir maçında oynamayan Muslera için ise Yener İnce, “Bu kararı teknik ekip, biz ve Muslera ile birlikte aldık. Muslera iğnelerle oynuyor. Onun da kendi isteği böyleydi. Kayseri maçında yine iğnelerle, fedakarlıkla oynayacak. Elindeki kırık 6-8 haftada iyileşecek bir kırık” dedi.

Süper Lig'de 20. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide düdük çalan ve eleştiri alan Ali Palabıyık'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maç verilmedi. 10, 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

10 Şubat Cuma

19.00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır

Dursun Özbek: "Florya projesinin Galatasaray'a hayırlı olacağına inanıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret ederek Florya Projesi hakkında bilgi verdi. Özbek, Florya projesinin Galatasaray'a hayırlı olacağına inandığını söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emlak G.Y.O. ile yaptığımız projenin Bakırköy ilçesine ve Galatasaray Kulübü’ne hayırlı olacağına inanıyorum. Kulübümüzün de üyesi olan Belediye Başkanımız Bülent Kerimoğlu’na Florya Projesi hakkında bilgi paylaştık. Aynı zamanda gecikmiş bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da Dursun Özbek’in ziyaretini, "Galatasaray camiasında ağabey-kardeş buluşması" olarak adlandırarak şu açıklamayı yaptı:

"Başkanımız Dursun Özbek’in ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Başkanımızla Florya Projesiyle ilgili düşüncelerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Florya ile özdeşleşen Galatasaray Kulübü ile Bakırköy Belediyesi arasındaki sıcak ve dostane ilişki artarak devam edecektir."