Galatasaray Eğitim Vakfı’nın düzenlediği, Galatasaray Lisesi’nin 535. kuruluş yıldönümü kutlamaları ile 1941 ve 1966 yılı dönemlerinin 50. ve 75. yıl mezunlarına madalya ve berat töreni, Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Törende Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç açıklamalarda bulundu.

Lisenin köklerinin 535 yıl önceye dayandığını hatırlatan Mercan, “Son 10 yılda olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavında birçok başarıya imza attık. En yüksek puanlı öğrenciyi alarak değerimizi muhafaza ettik. Onları seçkin ve özverili yetiştiriyoruz. Onlara her türlü fırsatı sunuyoruz. Lisemiz 150. yılına emin adımlarla ilerlemektedir” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ise, “50. yılını kutlayan 136 kişiyiz. Vefat eden 21 kişi. Bugün 110 kişi ile beraberiz. 3 kişi de 75. yılını kutluyorlar” dedi.

Türkiye’de yaşanan olaylara değinen Kıraç, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların ağır olduğu ve bu devreyi çok zorluklarla geçirdiğimizi bilen biriyim. Bu devreyi de atlatacağız. Önderimiz Atatürk’ün nutkunun sonunu unutmayın. 'Ben bir gün yok olacağım. Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar devam edecektir." Günlerdir şehit haberleri geliyor. Alışmış gibiyiz geliyor. Adana’da 12 kişini hayatı kaybetti. Ruhları şad olsun. Türkiye’nin başına artık bunlar gelmesin” ifadelerini kullandı.

Kıraç: “Türkiye’deki ilk laik kurum Galatasaray’dır”

Galatasaray Lisesi’nin kuruluşu hakkında da konuşan Kıraç, “İkinci Beyazıt zamanında kurulan bu yapı buralara gelmiş. Gül Baba ile karşılaşıyor. Burada mektep olmasını istiyorlar. Sultanlar ismini alıyor. Sonra Galatasaray Sultanisi oluyor. Cumhuriyete dönüşü Galatasaray Lisesi ile oldu. Bir laik kurum olarak kuruldu. Sultan Abdülaziz Galatasaray’ı kurarken, İngiltere’deki eğitim sistemini inceliyor. Fransa’dakine bakıyor, onu seçiyor. İlk müdürümüz Fransız. Müdür ilk günden sistemi laik sisteme çevirdi. İlk itiraz Papalıktan gelmiştir. Papa bunlara girişleri yasaklamıştır. Türkiye laik kurulum olarak kurulan ilk kurum Galatasaray’dır” şeklinde konuştu.

Tören sonunda Özhan Canaydın Spor Ödülleri sahiplerine verildi.

Oğuzhan Ort

