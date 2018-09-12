Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının biletleri satışta

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, 18 Eylül Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda Galatasaray'ın oynayacağı ilk mücadelenin biletleri bugün, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları ve internet üzerinden satışa çıktı.

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 1000 TL

2. Kategori: 900 TL

3. Kategori: 800 TL

4. Kategori: 800 TL

5. Kategori: 750 TL

6. Kategori: 600 TL

7. Kategori: 400 TL

8. Kategori: 300 TL

9. Kategori: 250 TL

10. Kategori: 175 TL

11. Kategori: 150 TL

Misafir: 150 TL