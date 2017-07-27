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Galatasaray, Lucescu için yola çıktı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, sarı-kırmızılı kulüp adına Mircea Lucescu ile görüşeceğini açıklayarak, “Lucescu’yu antrenör olarak değil, üst akıl olarak alacağız” dedi.

Galatasaray, Lucescu için yola çıktı

27 Temmuz 2017 10:25

Galatasaray’da yönetim, Teknik Direktör Igor Tudor’un yerine birini getirmek yerine onunla çalışabilecek üst akıl bulmaya çalışıyor. Yönetimin düşündüğü tek isim ise sarı-kırmızılıların eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu. Sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, tecrübeli teknik adamla ön görüşme gerçekleştirmek için yurt dışına çıktı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Topsakal, Lucescu’yu antrenör olarak değil, üst akıl olarak düşündüklerini belirterek, “Ön görüşme yapacağız. Anlaşmaya varırsak başkanımız görüşecek. Galatasaray’ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Tüm futboldan sorumlu olacak. Geniş yetkili bir şekilde gelecek” şeklinde konuştu.
Can Topsakal, transferle ilgili olarak ise yakında sürprizlerin olacağını açıkladı. 

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Etiketler: galatasaray, Lucescu


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