Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Taç Spor Tesisleri Daikin Park'ta oynanan turnuvanın ilk maçında Galatasaray ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ile birlikte yönetim kurulu üyesi Haşim Elmalı'da izledi. Güçlü rakibi karşısında ilk sette rakibiyle başa baş mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bir ara öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ilk seti 25-18 geride kapattı. Mücadelenin ikinci setinde, ilk sete oranla daha iyi bir görüntü çizen Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyunun ilk bölümünü uzun süre önde götürdü. Ancak Galatasaray'ın son bölümde bulduğu sayılar nedeniyle geriye düşen yeşil-beyazlılar ikinci seti de 25-21 kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette Galatasaray tecrübeli oyunculardan kurulu kadrosu ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı. Bu seti de 25-18 kazanan kırmızı-beyazlılar maçı 3-0 önde tamamladı.

Önder Aydın