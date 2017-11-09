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Galatasaray, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

09 Kasım 2017 14:51

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve baskı-yön değiştirme çalışmalarıyla başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan sarı-kırmızılılarda iki grup topa sahip olma çalışmaları üzerinde dururken, diğer grup interval koşuyla antrenmanı sürdürdü. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Son bölümde yapılan interval koşuyla antrenman tamamlandı.

Antrenmana milli takım kamplarındaki oyuncular katılmazken, Galatasaray Futbol Akademisi’nin yeni transferlerinden Mutlu Aksu Doğan, A Takım ile birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: Başakşehir, galatasaray

 

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