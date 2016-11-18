Beyoğlu, Galatasaray Meydanı’nda toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platform üyesi yaklaşık 100 kişi, cinsel istismar suçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan ve tepkilere yol açan yasa önergesini protesto etti.

Ellerinde döviz, pankart ve flamalarla sloganlar atan kadınlar, burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından bir süre protestosunu sürdüren kadınlar, ellerinde bulunan temsili önergeleri yırtarak tepkilerini dile getirdiler. Açıklamaların ardından protesto gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.

Murat Solak