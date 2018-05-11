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Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes’i konuk edecek

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son hafta maçında Anadolu Efes’i ağırlayacak.

Galatasaray Odeabank, Anadolu Efesi konuk edecek

11 Mayıs 2018 14:23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Galatasaray Odeabank, yarın saat 13.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 13 galibiyet ve 16 yenilgi alarak 9. sırada yer alırken Play-Off’lara girme şansını kaybetti. Efes ise 29 hafta sonunda aldığı 21 galibiyet ve sekiz yenilgi ile birlikte 3. sırada bulunuyor.

98. randevu

Galatasaray ile Anadolu Efes, Süper Ligi’nde 98. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 27 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 70 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar, 76-68 galip ayrılmıştı.  

Oğuzhan Ort

 

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