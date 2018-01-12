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Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı

Galatasaray Odeabank, eski antrenörü Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı

12 Ocak 2018 13:09

Sezona Erman Kunter ile başlayan ancak istenen sonuçların alınamamasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray Odeabank'ta takımın başına kimin geçeceği belli oldu. Sarı-kırmızılılar, eski antrenörü Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce 2010-2011 sezonunun başında Galatasaray ile anlaşan Mahmuti, ilk senesinde Galatasaray’a ligde final oynatma başarısı göstermişti. Oktay Mahmuti, Galatasaray’daki ikinci sezonunda Euroleague’de de büyük bir başarı gösterdi. İlk tur grubunu dördüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez katıldığı ligde son 16 takım arasına girdi. İlk turda 4 galibiyet toplayan Mahmuti’nin takımı Son 16 Turu'nda CSKA Moskova ve Olympiakos gibi güçlü ekiplerle aynı grupta yer aldı. Abdi İpekçi’de alınan CSKA Moskova ve Olympiakos galibiyetlerinin yanında Anadolu Efes’i de mağlup eden Galatasaray, bu grupta üç galibiyet elde etmesine rağmen üçüncü sırada yer alarak çeyrek final hakkını kaybetti. Aynı sezon ligde normal sezonu lider tamamlayan Aslan, Play-off yarı finalinde elenerek sezonu tamamlamıştı. 

Etiketler: Galatasaray Odeabank, oktay mahmuti

 

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