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Galatasaray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Östersunds FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü

18 Temmuz 2017 23:26

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve eşli pas çalışmalarıyla başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 taktik çalışmalar üzerinde durulurken, idman son bölümdeki orta ve sonuçlandırma çalışmasının ardından tamamlandı. Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Östersunds karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile tamamlayacak. 

Etiketler: galatasaray, Östersunds


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