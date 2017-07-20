Galatasaray Östersunds maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? (Galatasaray Östersunds maçı)

Galatasaray Östersunds maçı 2. ön eleme turu rövanş maçı bu akşam oynanacak. Peki Galatasaray Östersunds maçı ne zaman oynanacak, Galatasaray Östersunds saat kaçta, Galatasaray Östersunds hangi kanalda şifreli mi? Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda şifreli mi? İşte bu sorularınızın cevabı...

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda başlayan Galatasaray, ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenilerek büyük bir avantajı kaçırdı. Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Günü ve Saati: 20 Temmuz 2017 Saat: 20.30

Stadyum: Türk Telekom Stadı

GALATASARAY ÖSTERSUNDS MAÇI HANGİ KANALLARDA ŞİFRESİZ?

Galatasaray Österduns maçı bu kanallardan yayınlanacaktır

Avusturya DAZN

Almanya DAZN

İsveç EuroSport Nordic

İsviçre DAZN

Maç başladığından itibaren maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Östersunds maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında yarın Östersunds ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar idmana düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenmanın basına açık son bölümünde futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı. Kaleciler de kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Avrupa’da 269. randevu

Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 269. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 268 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 100 defa rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, sarı-kırmızılılar rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 399 gol gördü.

İsveç takımlarıyla 7. maç

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Düdük Bastian Dankert’ta

Galatasaray ile Östersund arasında oynanacak rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve René Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Kampka olacak.

Östersunds, hazırlıklarını tamamladı

Östersunds, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Graham Potter yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Düz koşu ile devam eden İsveç ekibi, topla pas çalışması yaptı. Antrenmanın taktik kısmı ise basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, İsveç temsilcisi idmanı tamamlayarak kampa girdi.

Graham Potter: “Galatasaray’ın daha iyi performans göstereceğine eminim”

Östersunds Teknik Direktörü Graham Potter, Galatasaray’ın ilk maçtan daha iyi bir performans göstereceğini ifade ederek, “Galatasaray’ın daha iyi bir performans sergileyeceğine eminim. Sezona yeni başladılar. Ev sahibi olarak seyirci ile bir önceki maçtan daha iyi bir performans çıkaracaklarından eminim” dedi.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında karşılaşacağı rakibi İsveç ekibi Östersunds’un Teknik Direktörü Graham Potter TT Arena’da basın toplantısı düzenledi. Potter, “Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlandık. Zor bir sınav olduğunu biliyoruz ama umarım kazanacağız” şeklinde konuştu.

“Galatasaray’ın daha iyi bir performans sergileyeceğine eminim”

İngiliz teknik adam, Türkiye’ye geldiklerinde çok iyi karşılandıklarını ifade ederek, “Herkes bize çok iyi davrandı. Havaalanında çok iyi karşılandık. Galatasaray’ın daha iyi bir performans sergileyeceğine eminim. Sezona yeni başladılar. Ev sahibi olarak seyirci baskısı ile bir önceki maçtan daha iyi bir performans çıkaracaklarından eminim” ifadelerini kullandı.

“Her zamanki hazırlıklarla maça çıkacağız”

Graham Potter, Galatasaray karşılaşması için ekstra hazırlık yapmayacaklarını ifade ederek, “Normal bir şekilde hazırlanacağız. Kahvaltı yapacağız. Gündüz oyuncularla toplanacağız. Her zamanki hazırlıklarla maça çıkacağız” açıklamasını yaptı.

İngiliz teknik adam, basın toplantısına geç katıldıklarından dolayı özür dileyerek, “Otelden buraya gelirken yolda trafik kazası olmuştu. Bunun için uzun süre çıkamadık o yüzden geç kaldık” diye konuştu.