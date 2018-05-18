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Galatasaray şampiyon gibi karşılandı

Yarın ligin son maçında Göztepe ile karşılaşacak lider Galatasaray, bu maç için İzmir’e geldi.

Galatasaray şampiyon gibi karşılandı

18 Mayıs 2018 19:39

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında, şampiyonu belirleyecek maçta Göztepe ile mücadele edecek Galatasaray, özel uçakla İzmir’e geldi. Göztepe’den 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray’ı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda 400 kadar taraftar karşıladı.

Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, formalarını imzalatmak için birbirleriyle yarıştı.

Sarı-kırmızı taraftarların şampiyon gibi karşıladığı Galatasaray kafilesi maç saatine kadar kampa gireceği otelin yolunu tuttu.

Galatasaray’ın Göztepe maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."  

Ali Gözeten - Tolga Tahçı
 

 

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