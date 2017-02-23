Diğer
Kategoriler

Galatasaray Sırbistan'da yıkıldı

THY Euroleague'in 23. haftasında Galatasaray, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 77-58 mağlup oldu.

Galatasaray Sırbistanda yıkıldı

23 Şubat 2017 23:41

İki takım arasında 2014 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in öldürülmesinin ardından bu akşamki karşılaşmada geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki mücadele karşılıklı basketlerle başlarken ev sahibi ekip ilk periyotu 20-17 önde tamamladı. İkinci periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı etkisiz bir oyun sergileyince Kızılyıldız soyunma odasına 48-29 üstün girdi. Ev sahibi ekip, 3. periyotu da 64-42 üstün geçerken mücadelen de 77-58 galip ayrıldı. 

Etiketler: galatasaray, Galatasaray Odeabank, Sırbistan, THY Euroleague


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!