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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink: Kötü yolda değiliz

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, kupadan elenmelerinin ardından hedeflerinin ligde şampiyon olmak olduğunu belirterek, “Uzun bir yol var. Kötü yolda değiliz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink: Kötü yolda değiliz

10 Şubat 2017 15:22

Galatasaray’ın Süper Lig’in 20. haftasında 12 Şubat saat 19.00’da TT Arena’da oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Florya Metin Oktay Tesisileri’nde basın toplantısı düzenledi.

Kupanın dışında kaldıklarını belirten Riekerink, “Tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Beşiktaş maçına 3 tane maçımız var demiştim. Akhisar maçını kazandık. Önümüzde iki tane kazanmamız gereken maç var” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir maçında kendine sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Riekerink, “Tabi ki kaybettiğimiz için mutsuz oldular” dedi.

“Hem 11 hem de değişiklikler benim aldığım kararlar”

Kendisine yapılan 11 seçimleri ve oyuncu değişiklikleri hakkında yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Hollandalı çalıştırıcı, şöyle yanıt verdi:
“Bu tip eleştirileri bilerek takımın başına geldim. Dışarıdan yorumlar yapılabiliyor. Burada takımla beraber olan benim. Oynattığım 11 o haftanın genel değerlendirmesidir. Hem 11 hem de değişiklikler benim aldığım kararlar” dedi.

“Sneijder oynamayacak”

Riekerink, Sneijder’in Kayserispor maçında oynamayacağını Selçuk, Carole ve Eren’in ise yapılacak testlerden sonra durumuna karar verileceğini açıkladı. Jan olde Rikerink ayrıca Tolga için ise, “Onda da soru işareti var. Antrenman ve maç için hazır olmak farklı bir şey” dedi.

“Kötü yolda değiliz”

Elinde tecrübeli bir kadro olduğunu vurgulayan Riekerink, “Galatasaray’da hedef şampiyonluktur. Bunu yapabilecek bir kadroya sahibiz. Beşiktaş, Karabük ile Fenerbahçe, Bursa deplasmanında oynayacak. Durum değerlendirmesi yaparsak; Beşiktaş’ın 5 puan, Başakşehir’in 3 puan gerisinde Fenerbahçe’nin 5 puan önündeyiz. Uzun bir yol var. Kötü yolda değiliz. Kulüpten arkadaşlar yaptığı çalışmada son 10 senede çalışan yabancı hoca olduğunu söylüyorlar. Geçen seneki durumunda olmak istemiyoruz. Beşiktaş’ın 28 puan, Fenerbahçe’nin 23 puan gerisindeydik ve 4 hoca değişmişti” ifadelerini kullandı.

“Finansal kısıtlamadan bazı oyuncuları alamadık”

Basında çıkan teknik direktör arayış haberlerin işin doğasında olduğunu belirten Riekerink, “Takımın başarısına odaklanıyorum. Diğer yazılan şeyler beni ilgilendirmiyor. Bu sezon başında takımın başına geldiğimde beklentileri biliyordum. Galatasaray’ın hedefi birinciliktir. Diğer taraftan finansal anlamda bütçeyi iyi ayarladık. İyi transferler yaptık. Transferi bu bütçeyi gözeterek yaptık. Bazı istediğimiz oyucular alamadık. Aldığımız oyuncularda bizi mutlu etti” dedi.
 

Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink


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