GALATASARAY 0-1 TRABZONSPOR

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43'Galatasaray tekrar tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. Pas yapıyorlar.

42'Carole sol kanatta topla hareketlendi. Yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Sonrasında Galatasaray hızlı kullandı. Durica son anda araya girdi ve Eren'e gol izni vermedi.

41'Selçuk'un ortasında Bero topu uzaklaştırdı. Yusuf Erdoğan topla hızlı çıktı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top Muslera'da kaldı.

41'Bruma dört rakibi geçti. Sonrasında şutunu çekti. Top savunmaya çarptı. Korner...

40'Sneijder'in sol kanattan ortasında Eren'den önce savunma dokundu. Sonrasında Cavanda ortaladı. Podolski yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

39'Bero sağ kanatrta Carole'u geçti. Ortasında Chedjou araya girdi. Sonrasında Mehmet Ekici ceza sahası dışından şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

39'Tolga orta alanda Onazi'den topu kaptı. Hakem faul kararı verdi.

38'Carole, N'Doye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. N'Doye sarı kart gördü.

37'Bruma topla hızlı çıktı. Eren'i topla buluşturdu. Eren ceza sahasında ilk rakibini geçti. Sonrasında vuruşunu yaptı. Onur topu çıkardı.

36'Cavanda'nın Bruma'ya pasında Portekizli oyuncu topa yetişemedi.35'Sneijder rakibi geçti. Pasında Eren sol kanatta topla buluştu. Sonrasında top sağ kanata aktarıldı. Galatasaray top çevirmeye devam ediyor.

34'Cavanda pas hatası yaptı. Trabzonspor sol kanatta Mustafa ile topu buluşturdu. Onun pasında N'Doye ceza sahasına sokulmak istedi. Chedjou'nun müdahalesi başarılı.

33'Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta top kimseye değmedi ve doğrudan auta çıktı.

32'Cavanda topla çıktı. Onazi'nin müdahalesinde yerde kaldı. Faul...

31'Yusuf Erdoğan sol kanatta topla buluştu. Cavanda topu çaldı. Galatasaray atağı başlıyor.

30'Bruma ceza sahasına hareketlendi. Podolski'ye verdiği pas kısa kaldı. Savunma araya girdi.

29'Sneijder'in derinlemesine pasında Eren ceza sahasında topu ıskaladı.

28'Mehmet Ekici sol kanatta Yusuf'a doğru uzun yolladı. Yusuf topu iyi kontrol edemedi.

28'Carole çok uzak mesafeden sert vurdu. Onur iki hamlede topa sahip oldu.

27'Kullanılan kornerde Mustafa Akbaş ön direkte topu karşıladı.

27'Tolga Ciğerci, Yusuf Erdoğan ile paslaştı. Ceza sahasında topla buluştu ve topu ayağından açtı. Savunma araya girdi. Korner...

26'Yusuf Erdoğan oyuna dahil oluyor. Castillo karşılaşmaya devam edemiyor.

25'Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan oyuna girmek hazırlanıyor.

24'Castillo yerde kaldı. Sakatlık geçiriyor.

24'Castillo sol kanatta hareketlendi. Cavanda kademeye girdi.

23'Tolga sol kanata uzun oynadı. Zeki'nin ters vuruşunda top Onur'da kaldı.

22'N' Doye sol kanatta topla hareketlendi. Cavanda kademeye girdi.

21'Sneijder sol çaprazda topla buluştu. Direk kaleyi düşündü. Top üstten auta çıktı.

20'Sneijder, Bruma'nın koşu yoluna aktarmak istedi. Savunma araya girdi

19'Selçuk orta alanda Mehmet Ekici'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Faul...

19'Carole topla çıkarken yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Paslaşarak kullandılar.17'Bero saü kanatta topla buluştu. Castillo ile paslaştı. Ceza sahasında topla buluştu. Sol tarafa aktardığı topta N'Doye boş kaleye topu ağlara gönderdi.

17'GOL! N'Doye

16'Carole rakibini geçti. Bruma'ya aktardığı top kısa kaldı.

15'Cavanda'nın uzun taç atışında Eren Derdiyok rakibine faul yaptı.

15'Cavanda'nın pasında Bruma topa hareketlendi. Durica araya girdi.

14'Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti ve top çeviriyor.

13'Onazi, Bero'ya yüksek gönderdi. Muslera açıldı ve topun sahibi oldu.12'Selçuk sağ tarafta Cavanda'ya derinlemesine pas gönderdi. Mustafa Akbaş savunmaya girdi.

12'Tolga, sol kanatta Bruma'yı topla buluşturdu. İki rakibini geçen Bruma ceza sahası dışında yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

11'Podolski ceza sahası dışında topla buluştu. Sol çaprazdan vuruşunda top yerden gitti ve sağdan auta çıktı.

10'Bero ceza sahasına ortaladı. Semih kademeye girdi. Sonrasında Muslera topun sahibi oldu.

9'Bruma sol kanattan içeriye çevirdi. Eren'in pasında Selçuk topa vurdu. Savunmadan dönen topa Sneijder boş pozisyonda şutunu çekti. Top savunmaya çarptı.

8'Sonrasında Onazi'nin ceza sahasına ortasında N'Doye'den önce Semih araya girdi.

8'Bruma sol kanatta rakibinin üstüne gitti. Zeki bir kez daha başarılı savundu.

7'Bruma sol kanatta iki rakibini geçti. Sonrasında Zeki araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

6'Castillo sol kanatta topla buluş.tu Mustafa Akbaş' pasını verdi. Onun ortasında ceza sahasında Semih topu uzaklaştırdı.

6'N'Doye'ye doğru gelen topa Semih kademeye girdi ve topu uzaklaştırdı.

5'Sneijder sol kanatta Bruma ile paslaşmak istedi. Bruma'nın pası hızlı oldu.

5'Selçuk'un pasında Podolski'den önce Mustafa Akbaş araya girdi. Sol kanattan ilerledi. Ortasında Muslera çıktı ve topa sahip oldu.

4'Okay'ın pasında Cavanda kademeye girdi. Sonrasında yerde kaldı. Faul... Galatasaray paslaşarak kullandı.

3'Chedjou, Eren'e uzun oynadı. Durica araya girdi.

3'Sağ kanatta Trabzonspor'un atağını Tolga kesti.

2'Carole, Bruma'ya aktarmak istedi. Trabzonspor savunması araya girdi.

2'Galatasaray paslaşarak kullandı. Savunmada hazırlık pasları yapılıyor.

1'Carole uzaklaştırdı. Podolski topla buluştu. 2 kişi arasından çıkamadı. Faul...

1'Uğur uzun oynadı. Semih topu kafayla taca attı. Maçtaki ilk taç...

Maç başladı.....

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ DETAYLAR

İŞTE İLK 11'LER!

GALATASARAY:

Muslera, Cavanda, Semih, Chedjou, Carole, Tolga, Selçuk, Bruma, Podolski, Sneijder, Derdiyok.

TRABZONSPOR:

Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Mehmet, Okay, Onazi, Bero, Castillo, N'Doye

SNEİJDER 150 DİYECEK

Wesley Sneijder, Trabzonspor karşısında Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıkacak!

Galatasaray ve Trabzonspor TT Arena’ya geldi

Bu akşam TT Arena’da mücadele edecek Galatasaray ve Trabzonspor, stada giriş yaptı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam TT Arena’da Trabonzspor ile mücadele edecek. Zorlu maç öncesinde iki takımı taşıyan otobüsler TT Arena’ya geldi. İstanbul Merter’de buluşan bordo-mavili taraftarlar da 28 otobüsle stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yavaş yavaş tribünleri doldurmaya başladı.

Fırat Aydınus'un yöneteceği Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray ile Trabzonspor 87. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları maçla birlikte 87. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 39 galibiyeti, bordo mavili takımın ise 26 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ile averajla 3. sırada bulunurken, bordo-mavililer 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

87. randevu

İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 tarihinden itibaren 86. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 26 kez rakibini mağlup etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı.

Aslan evinde geçit vermiyor

Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle evinde oynadığı 43 maçın 24'ünden 3 puanla ayrılırken, 8 kez de mağlup oldu. 11 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

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