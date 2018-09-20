Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe'ye fark attı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynadığı mücadelelerde attığı 5 golle üç büyük İstanbul takımı arasında en az fileleri havalandıran ekip oldu. Sarı-lacivertlilerin attığı 5 gole karşı ligin ilk haftasından bu yana Beşiktaş 10, Galatasaray ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, maç başına 1 gol ortalaması ile oynarken, Beşiktaş maç başına 2, Galatasaray ise 2.8 ortalama yakaladı.

Fenerbahçe'de büyük düşüş

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip ağları 12 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk 5 maçta attığı 5 golle geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Beşiktaş ise geçtiğimiz sezonda ilk 5 maçlık periyotta 9 gol atarken, bu yıl 10 gol atmayı başardı. Galatasaray ise geçen sezon ilk 5 haftada 13 gol atarken bu yıl 14 gol atarak geçtiğimiz seneden daha fazla gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2

Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3

Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 4

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:

Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1

Karabükspor: 0 - Beşiktaş:1

Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3

Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0

Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 2