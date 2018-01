Galatasaray Viitorul şifresiz canlı izle! GS TV canlı | GS TV izle

Galatasaray-Viitorul şifresiz canlı izle! Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya Belek'ta devam eden Galatasaray Gheorghe Hagi'nin yönettiği Romanya 1. Ligi’nin son şampiyonu Viitorul Constanta ile karşılaşıyor. İgor Tudor'un görevden ayrılmasınınardından takımın başına geçen Fatih Terim ile hazırlıklarına devam eden Galatasaray Viitorul Constanta ile Antalya'da karşılaşıyor.

Galatasaray'ın 13-18 Ocak tarihlerindeki kamp programı belli oldu

Süper Lig'in ikinci yarısı için 8 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa giren Galatasaray'ın 13-18 Ocak tarihleri arasındaki programı da kesinleşti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda kampın ilk hazırlık maçını yarın saat 17.00'de Romanya 1. Ligi’nin son şampiyonu Viitorul Constanta ile oynayacak. Galatasaray’ın Belek’teki ikinci rakibi ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor olacak. Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü otele ait tesislerdeki karşılaşma, 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 16 Ocak Salı günü saat 16.30’da ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanın ardından Belek’teki son çalışmasını 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

Galatasaray, 17 Ocak'taki antrenmanın ardından saat 18.00’de THY ait özel bir uçuşla Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için İzmir’e hareket edecek ve orada kampa girecek.

Sarı-kırmızılılar, 18 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Yeni Buca Stadı’nda oynanacak mücadelenin ardından ise İstanbul’a dönecek.

Fatih Terim’den Arda Turan transferi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'in kadrosuna kattığı Arda Turan'ın transferiyle ilgili, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek'in gazetecilere verdiği kahvaltıda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Gündemde olan Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah'ın transferinin zora girdiğini belirten Fatih Terim, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak iki hafta süre var. Bu işler belli olmaz” diye konuştu.

Transferlerde işin teknik boyutu kadar ekonomik yanının da önemli olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Ayın sonuna daha var. Bir an evvel gelse iyi olur ama ocak transferleri kolay değil. Dikkat edilmesi gerekir. Biz teknik açıdan eksik gördüğümüz yerleri bildirdik” şeklinde konuştu.

“Carole, Emre Mor ve Ozan Tufan gündemde yok”

Badou Ndiaye’nin İngiltere kulüpleri tarafından istediğinin hatırlatılması üzerine Terim, herhangi bir almadıklarını belirtti. Transferde adı geçen diğer isimler hakkında da konuşan Fatih Terim, “Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı süren Brezilyalı defans futbolcusu Fernando'nun durumunun iyiye gittiğini açıklayan Terim, “Koşulara başlayacak. Gayet iyi çalışıyor. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor” değerlendirmesinde bulundu.

“Allah herkesin işini rast getirsin”

Medipol Başakşehir'in İspanyol ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan'ın transferinin sorulması üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin” diye cevap verdi.

"Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum"

Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli vurgulayan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Bu kez de değişilecek bir şey yok. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız" dedi.

“Kapasitelerini yükseltmek istiyorum”

Mevcut takımın seviyesini yukarı çekmeyi hedeflediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Ben bununla uğraşıyorum. Kapasitelerini yükseltmek istiyorum. Kaç kişi okursak olamadım. Bir bütün olarak mücadele edeceğiz. 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Kampı kesintisiz devam ettirmeyi düşündük. Bu periyot bize iyi gelecek. Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Şu ana kadar herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olursa da gereken yapılır. Göztepe de zordu her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

“Mutlu insanlar başarı gösterir”

Galatasaray’ın başına geçmesinin ani belirten Fatih Terim, “Gelir gelmez maçlar vardı. Orayı iyi geçmek önemliydi. İkinci yarı hazırlıkları vardı. Transferle ilgili ne ihtiyacımız var onu söyledim. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız. İyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: “Arda Turan, ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir’i tercih etmiştir”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’e transfer olmasının sorulması üzerine, “Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir’i tercih etmiştir” diye cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak’ta yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu öncesinde kulübün Kalamış’taki sosyal tesislerinde üyelerle buluştu. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçime rağmen, transferde hız kesmediklerini belirten Başkan Özbek, “Seçimin olması yönetimin yapacağı işlerde herhangi bir aksama yaşatmadı. Bunun canlı örneği geçen günlerde Turkcell ile yaptığımız anlaşma. Bugün aynı hız ve aşkla Galatasaray’a hizmete devam ediyoruz. Transfer işinde de öyle. Yani biz seçiliriz ya da seçilemeyiz derdinde değiliz. Galatasaray’ın şu anda yönetim olarak başındayız ve kulübün tüm eksiklerini tamamlamak için çalışıyoruz. Transfer çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’ın sorulması üzerine Özbek, “Arda bizim evladımız. Transferi Arda ve Başakşehir için hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir’i tercih etmiştir. Dolasıyla hayırlı olsun, umarım başarılı olur” diye cevap verdi.