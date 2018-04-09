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Galatasaray yönetimi Anıtkabir'de

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği 1905 AGS) Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz’in başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Galatasaray yönetimi Anıtkabirde

09 Nisan 2018 16:59

Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Galatasaray heyeti daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz Anıtkabir Özel defterine şunları yazdı: 

"Aziz Atatürk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi olarak, bugün düsüncelerinizi ve hatıranızı simgeleyen Anıtkabir'e geldik. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak, Türk Sporuna ve Sporcusuna gösterdiğiniz; sadece zeki ve çevik değil aynı zamanda adil, eşit, dürüst, ahlaklı yarışma hedefi ve karakteri için şükranlarımızı sunmak adına huzurunuzdayız. 

Galatasaray Camiası olarak biz de, kurucumuz Ali Sami Yen'in işaret ettiği gibi; yabancı takımları yenip, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda Galatasaray'ı ve dolayısıyla Türk sporunu dünyanın zirvesine çıkartmayı ana gayemiz olarak görüyoruz. Ne mutlu bize."  

Cem Geçim

 

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