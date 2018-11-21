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Galatasaray'a sakat futbolculardan iyi haber

Galatasaray'a sakat futbolculardan iyi haber
Galatasaray'a sakat futbolculardan iyi haber

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar antrenman öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinden sonra sona erdi. 

Antrenmanın bir bölümünde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo takımla birlikte çalıştı. 

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.  

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