Galatasaray'da 3 sakatlık birden

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile mücadele eden Galatasaray'ın sakatlıklar peşini bırakmadı.Maçtan önce milli takımda sakatlanan Henry Onyekeru'nun yanı sıra yeşil-beyazlılara karşı da 3 oyuncu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 20. dakikada Serdar Aziz sakatlandı, yerine Maicon girdi. 21. dakikada Sofiane Feghouli sakatlandı, yerine Eren Derdiyok dahil oldu. Son olarak ise Fernando oyuna devam edemedi ve 42. dakikada Selçuk İnan yerine girdi.

Sarı-kırmızılılar böylece ilk 45 dakikada 3 futbolcu değiştirme hakkını sakatlıklarından dolayı zorunlu olarak kullandı.

Oğuzhan Ort

