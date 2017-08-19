Galatasaray'da bir devrin sonu!

Sarı-Kırmızılılar'da Sneijder’ın ardından diğer kaptan Selçuk’a da yol göründü. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son transferlerin gelişiyle artık 11’de düşünülmeyen 32 yaşındaki usta oyuncu, yüksek ücreti nedeniyle yedek kulübesi için de fazla lüks görülüyor.

Her ne kadar başkan Dursun Özbek “Selçuk kaptanımız, ayrılması gibi bir düşüncemiz yok” dese de Florya’da kapalı kapılar ardında bir teklif gelmesi halinde Selçuk’un gönderilmesi fikri ağır basıyor.

Bonservisi verilecek

Yönetim, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon 2.9 milyon Euro, gelecek sezon ise 2 milyon 950 bin Euro alacak olan Selçuk’a istediği teklif gelmemesi halinde, alacaklarından vazgeçmesi karşılığında bonservisini bedelsiz olarak vermeyi önerecek.

Bu teklifine karşılık Galatasaray yönetiminin Selçuk İnan'la kısa süre içinde bir toplantı yapacağı belirtildi.

Şenol Güneş’in eski öğrencisini istediğini duyan G.Saray yönetimi, taraftar tepkisini de düşünerek, Selçuk’un Beşiktaş’a gitmemesi için fesih sözleşmesine özel madde koymayı planlıyor.

Benzer bir anlaşma Sneijder’la da yapılmış, ayrılık şartnamesine 3 yıl içinde Süper Lig’de bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat ödeme maddesi koyulmuştu.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan Sneijder, bu maddeden dolayı Fransa'nın Nice takımına transfer olmuştu.

Kaptan’la bir toplantı yapmayı düşünen yöneticiler, 11’de oynayamayacağını açıkça belirterek ayrılığa iknaya çalışacak. Ancak yıldız oyuncunun bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.