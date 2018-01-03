Galatasaray’da Can Topsakal istifa etti

Galatasaray’da basketbol branşında kötü gidişat sonrası istifa geldi. Kadın ve erkek basketbol takımlarının arka arkaya aldığı mağlubiyetler sonrasında tribünlerden, sarı-kırmızılıların basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, aleyhinde tezahüratlarda bulunuyordu. Galatasaray’ın Eurocup E Grubu ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Darüşşakafa’ya 84-65 mağlup olmasının ardından basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, şube görevinden istifa etti. Topsakal'ın yönetimdeki görevi ise devam ediyor. Ayrılık resmi siteden de

Kadın basketbol takımı da bugün Euroleague 10. hafta maçında Fransız temsilcisi Bourges Basket’e 79-65 yenilmişti.

Oğuzhan Ort