Diğer
Kategoriler

Galatasaray’da Can Topsakal istifa etti

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, şube sorumluluğundan istifa etti.

Galatasarayda Can Topsakal istifa etti

03 Ocak 2018 22:07

Galatasaray’da basketbol branşında kötü gidişat sonrası istifa geldi. Kadın ve erkek basketbol takımlarının arka arkaya aldığı mağlubiyetler sonrasında tribünlerden, sarı-kırmızılıların basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, aleyhinde tezahüratlarda bulunuyordu. Galatasaray’ın Eurocup E Grubu ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Darüşşakafa’ya 84-65 mağlup olmasının ardından basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, şube görevinden istifa etti. Topsakal'ın yönetimdeki görevi ise devam ediyor. Ayrılık resmi siteden de

Kadın basketbol takımı da bugün Euroleague 10. hafta maçında Fransız temsilcisi Bourges Basket’e 79-65 yenilmişti. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: can topsakal, galatasaray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç