Galatasaray’da forma numaraları belli oldu

Bu sezon Eurocup’ta da mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti’den boşalan başanternörlük koltuğunu Ertuğrul Erdoğan’a emanet ettikten sonra transferde hareketli günler yaşadı. Takıma birçok isim dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Aslan’da hazırlıklar devam ederken, kulüp gelecek sezon oynayacak oyuncuların forma numaralarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda kadroda yer alan basketbolcuların forma numaraları şöyle:
0 - Tai Webster
2 - Aaron Harrison
3 - Marko Arapovic
4 - Emir Gökalp
7 - Nigel Hayes
8 - Can Korkmaz
11 - Ege Arar
12 - Caner Erdeniz
15 - Erol Can Çinko
22 - Ayberk Solmaz
24 - Jaka Klobucar
30 - Zach Auguste
61 - Göksenin Köksal
63 - Serkan Aydın
Oğuzhan Ort