Diğer
Kategoriler

Galatasaray’da forma numaraları belli oldu

2018-2019 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosunda yer alan oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Galatasarayda forma numaraları belli oldu

07 Eylül 2018 14:34

Bu sezon Eurocup’ta da mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti’den boşalan başanternörlük koltuğunu Ertuğrul Erdoğan’a emanet ettikten sonra transferde hareketli günler yaşadı. Takıma birçok isim dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Aslan’da hazırlıklar devam ederken, kulüp gelecek sezon oynayacak oyuncuların forma numaralarını sosyal medya hesabından açıkladı. 

Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda kadroda yer alan basketbolcuların forma numaraları şöyle:

0 - Tai Webster
2 - Aaron Harrison
3 - Marko Arapovic
4 - Emir Gökalp
7 - Nigel Hayes
8 - Can Korkmaz
11 - Ege Arar
12 - Caner Erdeniz
15 - Erol Can Çinko
22 - Ayberk Solmaz
24 - Jaka Klobucar
30 - Zach Auguste
61 - Göksenin Köksal
63 - Serkan Aydın

Oğuzhan Ort  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç