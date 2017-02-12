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Galatasaray'da Garry Rodrigues ilk kez ilk 11’de

Galatasaray’ın devre arasında transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.

Galatasarayda Garry Rodrigues ilk kez ilk 11de

12 Şubat 2017 19:29

Galatasaray’ın devre arasında PAOK’tan transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. İkinci yarıda oynanan Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor mücadelelerinde oyuna hep sonradan dahil olan Garry Rodrigues, Kayserispor mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıktı.

TOLGA 3 AY SONRA 11’DE

Galatasaray’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Tolga Ciğerci de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Başarılı futbolcu, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan Tolga, Kayserispor karşısında formasına kavuştu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort


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