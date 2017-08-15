Galatasaray’da imza şov

Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreninde Galatasaray, 4 yeni transferine imzayı attırdı. Daha önce kadroya dahil olarak direkt Avusturya kampına katılan Ndiaye, Maicon ve Fernando’nun yanı sıra, Türkiye’ye yeni gelen Feghouli, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, “Kadromuza yeni katılan bu 4 oyuncumuz için imza töreni düzenliyoruz. Bütün liglerde oynayan takımlara başarılı bir sezon diliyorum. İnşallah sakatlıksız, güzel, mücadelesi bol ve seyir zevki yüksek bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı. Dursun Özbek’in ardından 4 isim basın mensupları önünde imzalarını atarken, kendileri için hazırlanan formalarla da poz verdiler. 4 futbolcunun imzaları atmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Feghouli: “2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayabilirim”

Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Feghouli, “Başkanıma da çok teşekkür ediyorum çünkü bana güvendi ve arkamda durdu. Dün maçı izledim ve çok mutlu oldum. Buraya katacağım savaşçı ruhum ve azmimle birçok kupa kazanmak istiyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için” diye konuştu.

Sakatlığının iyi gittiğini ve 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayabileceğini söyleyen Cezayirli oyuncu, Türkiye’ye geç gelmesiyle ilgili olarak da, “Ben tabii ki daha önce gelmek isterdim. Benimle ilgili bir sıkıntı da yoktu. Transfer uzun bir süreç sadece futbolcunun istemesiyle olmuyor. Kulüplerin anlaşması uzun sürüyor. Ama şükürler olsun ki şu anda buradayım ve Galatasaray için sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’dan teklif gelince hiç düşünmedim”

Türkiye’den daha önce Fenerbahçe’nin kendisine teklif yaptığını söyleyen Feghouli, “Daha önce Türkiye’den Fenerbahçe’den teklif aldım. Fenerbahçe teklif yapınca o dönemde tercihimi başta takımdan yana kullandım ama Galatasaray’dan teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray Avrupa’da çok önemli bir yere sahip olduğu için çok fazla düşünmeme gerek kalmadı” dedi.

Eski hocası Slaven Bilic’e Türkiye’yi sorduğunu da söyleyen Feghouli, “Futbol anlamında bir şey konuşmadık ama ülke hakkında çok fikir verdi. Türk halkının ne kadar sıcak olduğunu ve beni çok çabuk şekilde kabulleneceklerini anlattı bana” diye konuştu.

Fernando: “Taraftar beni büyüledi”

Feghouli’nin ardından konuşan Fernando, Guardiola’nın çok önemli bir teknik adam olduğunu belirterek, “Her teknik adamın belli bir felsefesi vardır ama ortak noktaları kazanmaktır” dedi. Premier Lig’le Türkiye’yi kıyaslaması istenen Fernando, “Bu ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ilk maçta gördüğüm, Türkiye Ligi’nin çok tempolu olduğu ve Türkiye’de kaliteli oyuncuların olduğu” diye konuştu. Taraftarın kendisini çok etkilediğini de söyleyen Fernando, “Zaten önceden de biliyordum ama dün bunu canlı olarak yaşadım. Bir oyuncu için taraftar desteği çok önemlidir. Biz de desteği 90 dakika hissettik, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak Melo hakkında da konuşan başarılı oyuncu, “Melo bu taraftar için bir idol ama ben de buraya tarih yazmaya geldim. Kendi tarihimi yazmak için elimden geleni yapacağım” açıklamasını yaptı.

Maicon “Beklerin yardımı çok önemli”

Kayserispor maçında özellikle takım savunmasında çok başarılı olduklarını söyleyen Maicon, “Tabii ki stoperlerin başarısı birçok detaya bağlı. Takım anlamında hem defansif hem ofansif dengeniz olmalı. Bunu dün çok iyi şekilde başardık. Oyun içerisinde beklerin yardımı çok önemli. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi olmaları bizim performansımızı da artırıyor. Ayrıca bize çok güven veren bir kalecimiz var. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman ortaya güzel bir tablo çıkıyor” diye konuştu.

Ndiaye: “Önemli olan takımın başarısı”

Galatasaray’a transfer olmadan önce birçok teklifin geldiğini ama tercihini Galatasaray’dan yana kullandığını söyleyen Ndiaye, “Tabii ki teklifler gelince düşünüyorsunuz ama şu anda verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyorum. Dün taraftarın verdiği destek çok güzeldi ama daha zor maçlar gelecektir. Benim için önemli olan takımın başarısı ve her geçen gün nasıl daha iyi olabiliriz diye çalışıyorum” dedi.

4 isim, imza töreninin ardından kulübün sosyal medya yayınına katıldı.

Bozhan Memiş