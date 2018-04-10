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Galatasaray'da yılın futbolcusu Bafetimbi Gomis

1905 GSYİAD tarafından Galatasray'da yılın futbolcusu seçilen Bafetimbi Gomis ödülünü aldı. Başkan Mustafa Cengiz'den ödülünü alan Fransız futbolcu, "Bu ödülü tek başıma kazanmadığımı hatırlatmak istiyorum. Bu ödül benim olduğu kadar takım arkadaşlarımın da ödülü" dedi.

Galatasarayda yılın futbolcusu Bafetimbi Gomis

10 Nisan 2018 15:09

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından Galatasaray'da yılın futbolcusu seçildi. Yapılan oylamaların ardından en fazla oyu alan golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekipte yılın oyuncusu seçilirken, Fransız yıldıza ödülünü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz verdi. Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, Mustafa Cengiz'in çok yoğun olduğunu belirterek, "Başkanımız her yere yetişmeye çalışıyor. Futbolcumuz da yoğun. İkisi de bugün buraya geldi. Gomis çok sempatik bir isim. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar çok seviyor Gomis'i. Gomis'in gol attıktan sonra verdiği Metin Oktay selamı beni mest ediyor. Benim adım, Metin Oktay'dan dolayı Metin'dir. Kendisi bizden birisi. Bu sene açık ara farkla yılın sporcusu seçildi. Her futbolcu bizim için çok önemli ama Gomis çok önemli. Mustafa Başkanımız'la yıllarca beraber çalıştık. Çok yoğun, Galatasaray için her gün bir şeyler yapıyor" açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz: "Gomis ahlaklı bir karakter"

Metin Öztürk'le uzun süre birlikte çalıştıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Evimizden daha çok birbirimizi gördük. Tüzük tadil komisyonunda beraber çalıştık. İnşallah bizim devam etmemiz halinde ya da yerimize gelecek yönetim, bu tüzüğü realize eder. Bu ödül için ben teşekkür ederim. Bu bir nevi teşviktir. Sevgili Metin Oktay, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklı bir oyuncuydu. Ancak ahlak son dönemde adeta aranır hale geldi. Futbolculardan terinin son damlasına kadar sahada dürüstçe rakibe saygılı şekilde mücadele etmesini bekliyoruz. Gomis'i de ahlaklı bir karakter olarak görüyoruz. Bu ödülü hak ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gomis: "Galatasaray büyük olursa ben büyük olurum"

Konuklara geldikleri için teşekkür eden Bafetimbi Gomis, "Bu ödül beni çok mutlu etti. Galatasaray'a geldiğimden bu yana mükemmel şeyler oluyor. Bu ödül de bunlardan birisi. 32 yaşındayım ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Galatasaray bir aile. Unutmamak gerekir ki hiçbir oyuncu Galatasaray'dan daha büyük değil. Biz takım halinde oynuyoruz. Takım arkadaşlarım ve hocamızın da bu ödülde başarısı var. Ben bu ödülü takım adına alıyorum. Dün göründüğü gibi Galatasaray büyük olmazsa, ben de büyük olamıyorum. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan açıklamaların ardından Gomis, davetlilerle birlikte basın mensuplarına poz verdi.  

Bozhan Memiş

 

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