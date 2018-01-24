Galatasaray’da yönetim kurulu devir teslim töreni yapıldı

Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde Galatasaray Kulübü’nün 37. Başkanı seçilen Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun görevi devir alma töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti. Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen devir-teslim töreninde Mustafa Cengiz ve yönetimi ile Dursun Özbek ve yönetimi bir araya geldi.

Dursun Özbek: “Herkesin genel kurulun iradesine saygı duyması lazım”

Herkesin genel kurulun iradesine saygı duyması gerektiğini söyleyen Dursun Özbek, “36. başkan olarak görevim sona erdi. 2 buçuk yıl arkadaşlarımla hizmet verdim. Biz Galatasaray'ın neferiyiz. Galatasaray'a fayda sağlamak sadece yönetim kurulu üyesi olmakla, başkan olmakla sınırlı değil. Sevgili başkanıma taahhüt veriyorum. Ne desteğimiz olacaksa biz hazırız. Bu devir teslim bir süreçtir. Bu süreci böyle değerlendiriyoruz. Bu sene takımımız şampiyonluğa gidiyor. Gereği de herkesçe malum. Bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması elzem. Bu manada tüm camiada herkes el ele tutuşmalı, sırt sırta vermeli. Taraftarı, genel kurul üyesi kim olursa olsun herkes destek vermek zorundadır. Şampiyonluğa giderken huzur lazım. Huzur için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Camiaya çağrım da bu. Aksi takdirde başarılarımız engellenebilir. Sayın başkana da bu dönem için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Dün Sayın Başkan Mustafa Cengiz ile de konuştuk. Mayıs sonunda şampiyonluğu bütün camia ile kutlarız. Üzerimize ne görev düşüyorsa vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: “Galatasaray bir bayrak yarışıdır”

Dursun Özbek ve yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mustafa Cengiz, “Galatasaray bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak bize teslim edildi. İnşallah biz bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. Özellikle Kayseri'de havaalanında başlayan taraftarımızın başlattığı ‘YellowFriday’ hareketi, 24 saattir sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Sosyal mecralar tarihinde görülmedik bir aksiyon var. Bu inanın göz yaşartıcı. Bu insanların bir karlı Juventus maçındaki birlikteliği gibi. Aynı heyecanı hissettik. Böyle bir taraftara layık olabilmek çok zor. Bu taraftara layık olmaya çalışacağız. Oluşturulan sinerji dev bir sinerji. Lafla olmadığını gösterdi. Biz bunun sosyal medya üzerinde ete kemiğe büründüğünü gördük. Bizim stoklarımız çok yüksek. 23 milyon TL'ye yakın Ağustos ayı itibarıyla stokumuz var. Kasım ayı rakamlarını alamadık, Ocak 20 itibarıyla almamız gerekirdi. Nedenini bilmiyoruz. Bir ay sonraya ertelendi Kasım sonu bilançoları. Biz yönetime saygı duyduğumuz için yorum yapmıyoruz. Sportif AŞ'nin stokları açısından taraftarımızın bu stokları eritmesini istiyoruz. Müthiş stok var. GSStore'lara girdiğinde gerekirse aradığını bulmasın. Pahalı demesin, kalitesiz, kaliteli demesin. Ne bulursa alsın. Galatasaray'ın bayrağı, forması, arması Lütfen ne bulurlarsa... Kalem bulurlarsa kalem alsınlar. Stokları eritsinler, diğer takımlara örnek olsunlar.

Özellikle mali açıdan düzelmemiz için kişilere bağlı kalmadan, Dursun Özbek'in vereceği ya da Mustafa Cengiz'in vereceği nakit akışına bağlı olmadan, oligarka teslim olmadan, 30 milyon diye varsaydığımız insanların sahiplenmesiyle bunun ete kemliğe bürünmesini istiyoruz. Bu et kemiğin aracısı finans kurumları. Para şu anda bizde yok. Bütün kulüplerimizde yok. Hangi banka, hangi finans kurumu bize 10 gün içinde ciddi bir destek verirse, uzun vadeli ve kabul edilebilir faizler içinde destek verirse ben o kurumun adını 30 milyona yayacağım. O banka 100 milyon TL ile yapamayacağı reklamı yapmış olacak. Biz moralle ve potansiyelle varız. Camianın ruhunu finans kurumları lütfen görsün. Sayın başkanımı da zorladılar. Daha önceki başkanlarım da öyle. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama Galatasaray'da gelecek başkanların uzman insan olmasını, sadece cebinde parası olan insanlar olmasını istemiyorsanız... Galatasaray'ı ete kemiğe büründürün. Önümüzdeki hafta finans haftası, 10 gün... Sevgili bankalarımızın ve finans kurumlarımızın ne olduğunu göreceğiz. Kim ki bize el verirse biz ona müthiş eller veririz” şeklinde konuştu.

Cengiz ve Özbek: "Bu sene şampiyonluk kupasını inşallah birlikte kaldıracağız"

Galatasaray Spor Kulübü’nün 37. Başkanı olarak Mustafa Cengiz'in göreve başladığı İrfan Aktar tarafından belirtilirken hazırlanmış olan tutanak, Cengiz ve Özbek tarafından imzalandı. İmzaların ardından Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek birbirlerine başarı temennisinde buldu. Dursun Özbek, burada yaptığı açıklamada, "Allah utandırmasın, Allah muvaffak etsin. Ne zaman hangi türde ihtiyacınız olursa telefonun ucundayız. Başarıya odaklanın" dedi. Cengiz ve Özbek, "Bu sene şampiyonluk kupasını inşallah birlikte kaldıracağız" ortak dileğinde bulundu ve Mustafa Cengiz son olarak ise, "Sevgili başkanıma hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisi hizmet vermeye devam edecektir. Devamlı arayacağım, irtibatı koparmayacağım. Hizmete birlikte devam edeceğim" ifadelerini kullandı.