Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank karşılaşmasında, Fenerbahçe taraftarı ile Göksenin Köksal arasında yaşanan tartışmalar üzerine Fenerbahçe Kulübü, '61 numaralı oyuncu' ifadesini kullanarak, sarı-kırmızılı oyuncu Göksenin Köksal hakkında resmi sitesinden bir açıklama yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasından kısa bir süre sonra Galatasaray’ın resmi internet sitesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayınlandı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sporda dostluk, fair-play ve barıştan sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda bahseden malum camianın 20 Kasım’da oynayacağımız önemli maç öncesi tahriklerine cevap hakkımızı saklı tutar, spor kamuoyunu kışkırtan ve gerginlik oluşturmak isteyen bu davranışı kınadığımızı bildiririz. Sporcumuz Göksenin Köksal üzerinden yapılmaya çalışılan bu komik algı operasyonunun parçası olmayacağımız, oyuncumuzu mesnetsiz iddialar karşısında yalnız bırakacağımız anlamına gelmemektedir.Malum kulüp başkanının ve kaptanının, takımlarının ceza almaması için üçüncü anonsu bizzat yaptıkları bir salonda yaşanan rezilliklerin, Galatasaray’ın milli oyuncusu üzerinden aklanmaya çalışılması Türk halkının zekasına hakarettir.”