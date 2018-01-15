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Galatasaray'dan gollü prova

Galatasaray, kamp çalışmaları kapsamındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

Galatasaraydan gollü prova

15 Ocak 2018 21:19

Galatasaray maça hızlı başladı ve 5 golü de ilk yarıda kaydetti. İlk golü hemen 1. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Selçuk İnan, 10. ve 12. dakikada Rodrigues, 40. dakikada da Denayer ile ağları sarstı.

Mücadelenin ilk yarsı Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona ererken sarı-kırmızılı takım Gomis hariç 10 değişiklikle ikinci yarıya başladı. Belhanda, Latovlevici, Yasin ve Gomis ile girdiği gol fırsatlarından yararlanamayan Galatasaray, 2-0'lık Viitorul maçının ardından Tuzlaspor'u da 5-0 mağlup etmiş oldu. 

Etiketler: galatasaray, kamp çalışmaları, tuzlaspor

 

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