Galatasaray'dan gollü prova

Galatasaray maça hızlı başladı ve 5 golü de ilk yarıda kaydetti. İlk golü hemen 1. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Selçuk İnan, 10. ve 12. dakikada Rodrigues, 40. dakikada da Denayer ile ağları sarstı.

Mücadelenin ilk yarsı Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona ererken sarı-kırmızılı takım Gomis hariç 10 değişiklikle ikinci yarıya başladı. Belhanda, Latovlevici, Yasin ve Gomis ile girdiği gol fırsatlarından yararlanamayan Galatasaray, 2-0'lık Viitorul maçının ardından Tuzlaspor'u da 5-0 mağlup etmiş oldu.