Galatasaray'ın belalısı N'Doye, yine boş geçmedi

Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, geçtiğimiz sezonun son haftalarında kritik golleriyle takımına katkı sağlamıştı. Rodallega ve Burak Yılmaz transferlerinin ardından forma şansı bulamayarak yedek kulübesine mahkum olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de ilk kez Galatasaray maçında ilk on birde forma giydi. Bordo-mavili forvet, bu maçta da sarı-kırmızılı takımı boş geçmedi.

Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplamda 8 gole imza attı. N'Doye, 2016-2017 sezonunda toplam 2 bin 351 dakika sahada kalmıştı. Golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynanan iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavililerin İstanbul'da oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada takımının tek golünü atarken, bordo-mavililerin evinde 2-0'lık skorla kazandığı maçta da rakip fileleri havalandırmıştı. Dün akşam oynanan zorlu mücadelede de Galatasaray kalesini boş geçmeyen N'Doye, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Yusuf Yazıcı ile birlikte sarı-kırmızılı takımın kalesini golle havalandıran isimlerden oldu.

Gökmen Şahin



