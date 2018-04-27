Galatasaray’ın golcüleri, Beşiktaş’ı 3’e katladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde ligde 30 hafta geride kalırken, sarı-kırmızılılar 68 goller ligin en golcü ekibi konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 59 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray’ın golcülerinden 33 gol

Bu önemli müsabakada iki takımında golcüleri ön plana çıkacak. Galatasaray’da Fransız futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda büyük destek oluyor. Sarı-kırmızılılarda Gomis 27 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığında zirvede yer alıyor. Aslan’da Gomis’in dışında diğer forvetler Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş de 3’er kez gol atma başarısı gösterdi. Bu 3 forvetin Galatasaray attığı 68 golün 33’ünde imzası bulunuyor.

Beşiktaş’ta goller orta sahadan

Beşiktaş’ta ise gol yollarını golcülerden çok orta saha futbolcuları çekiyor. Takımın en golcüsü 13 golle Brezilyalı futbolcu Talisca olurken, Hollandalı Ryan Babel’in ise 12 golü bulunuyor. Siyah-beyazlıların forvetleri Alvaro Negredo 7, Vagner Love 2 ve Cyle Larin’in 1 kez fileleri havalandırdı. Takıma ikinci yarı Alanyaspor’dan transfer edilen Love’un aslında ligde 12 golü var. Lakin bu gollerin 2’sini Beşiktaş’ta oynarken kaydetti.

Oğuzhan Ort