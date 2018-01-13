Galatasaray’ın kamp programı belli oldu

Süper Lig’in ikinci yarısı için 8 Ocak’ta Antalya Belek’te kampa giren Galatasaray’ın 13-18 Ocak tarihleri arasındaki programı da kesinleşti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda kampın ilk hazırlık maçını yarın saat 17.00’de Romanya 1. Ligi’nin son şampiyonu Viitorul Constanta ile oynayacak. Galatasaray’ın Belek’teki ikinci rakibi ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor olacak. Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü otele ait tesislerdeki karşılaşma, 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 16 Ocak Salı günü saat 16.30’da ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanın ardından Belek’teki son çalışmasını 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

Galatasaray, 17 Ocak’taki antrenmanın ardından saat 18.00’de THY ait özel bir uçuşla Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için İzmir’e hareket edecek ve orada kampa girecek.

Sarı-kırmızılılar, 18 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Yeni Buca Stadı’nda oynanacak mücadelenin ardından ise İstanbul’a dönecek.

Oğuzhan Ort