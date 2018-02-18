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Galatasaray’ın Kasımpaşa 11'i belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında geçtiğimiz hafta cezalı olduğu için oynayamayan Muslera'ya 11'de şans verirken, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Belhanda’nın yokluğunda da Tolga'yı görevlendirdi.

Galatasarayın Kasımpaşa 11i belli oldu

18 Şubat 2018 18:05

Galatasaray’ın Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz haftaya göre zorunlu değişiklikleri dışında takımda farklı futbolcuya şans vermedi. Antalyaspor maçında cezalı olduğu için oynayamayan Fernando Muslera, tekrar 11’e döndü. D.G. Sivasspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda’nın da yokluğunda Terim, Tolga Ciğerci'ye görev verdi. Galatasaray’ın Kasımpaşa müsabakasındaki 11’i şöyle:

“Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.” 

Oğuzhan Ort

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Etiketler: galatasaray, kasımpaşa

 

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