Galatasaray’ın Kasımpaşa 11'i belli oldu

Galatasaray’ın Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz haftaya göre zorunlu değişiklikleri dışında takımda farklı futbolcuya şans vermedi. Antalyaspor maçında cezalı olduğu için oynayamayan Fernando Muslera, tekrar 11’e döndü. D.G. Sivasspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda’nın da yokluğunda Terim, Tolga Ciğerci'ye görev verdi. Galatasaray’ın Kasımpaşa müsabakasındaki 11’i şöyle:

“Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.”

Oğuzhan Ort