Galatasaray’ın yeni başkanı belli oldu!

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. Seçimde Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz başkanlık için yarıştı. Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. 18 sandıkta yapılan oylamada toplam 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. Bütün oyların sayılması sonucunda 1703 oy alan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı oldu. Dursun Özbek ise 1623 oy aldı.

Başkan adayları kendi sandıklarını kazandı

Dursun Özbek’in kullandığı 3 numaralı sandıkta kendisine 113 oy çıkarken, Mustafa Cengiz ise 69 oy aldı. Mustafa Cengiz’in kullandığı 8 numaralı sandıkta ise kendisine 99, Dursun Özbek’e de 74 oy çıktı.

12. sandıkta Mustafa Cengiz öne geçti

Oy sayımında ilk 11 sandıkta sonucunda Dursun Özbek önde giderken, 12 sandıkta liderlik el değiştirdi. Bu sandık sonucunda Mustafa Cengiz 1096’ya 1074 oyla öne geçti. 12. sandık aynı zamanda tüm sandıklar içinde iki aday arasında en fazla fark olan sandık oldu. Cengiz 123 oy alırken, Özbek’e 58 oy çıktı.

Dursun Özbek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 18. sandıklarda fazla oy alırken, Mustafa Cengiz'e ise 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı sandıklardan fazla oy çıktı.

Sandıklara göre oy dağılımı ise şöyle:

1. sandık: Toplam oy 127

Dursun Özbek: 68 - Mustafa Cengiz: 56 - Geçersiz oy: 3

2. sandık: Toplam oy 169

Dursun Özbek: 96 - Mustafa Cengiz: 68 - Geçersiz oy: 5

3. sandık: Toplam oy 193

Dursun Özbek: 113 - Mustafa Cengiz:69 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 9

4. sandık: Toplam oy 218

Dursun Özbek: 128 - Mustafa Cengiz: 78 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 10

5. sandık: Toplam oy 236

Dursun Özbek: 118 - Mustafa Cengiz: 109 - Beyaz liste: 1 - Geçersiz oy: 8

6. sandık: Toplam oy 208

Dursun Özbek: 110 - Mustafa Cengiz: 98

7. sandık: Toplam oy 195

Dursun Özbek: 86 - Mustafa Cengiz: 100 - Geçersiz oy: 8 - Boş oy: 1

8. sandık: Toplam oy 184

Dursun Özbek: 74 - Mustafa Cengiz: 99 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 9

9. sandık: Toplam oy 172

Dursun Özbek: 65 - Mustafa Cengiz: 101 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 4

10. sandık: Toplam oy 184

Dursun Özbek: 74 - Mustafa Cengiz: 96 - Beyaz oy: 2 - Geçersiz oy: 2

11. sandık: Toplam oy 185

Dursun Özbek: 84 - Mustafa Cengiz: 98 Geçersiz oy: 1 Boş oy: 2

12. sandık: Toplam oy 187

Dursun Özbek: 58 - Mustafa Cengiz: 123 - Geçersiz oy: 3

13. sandık: Toplam oy 180

Dursun Özbek: 61 - Mustafa Cengiz: 116 Geçersiz oy: 3

14. sandık: Toplam oy 161

Dursun Özbek: 60 - Mustafa Cengiz: 89 - Beyaz liste: 1 - Geçersiz oy: 11

15. sandık: Toplam oy 177

Dursun Özbek: 78 - Mustafa Cengiz: 94 - Geçersiz oy: 3 - Boş oy: 2

16. sandık: Toplam oy 161

Dursun Özbek: 64 - Mustafa Cengiz: 90 Geçersiz oy: 7

17. sandık: Toplam oy 191

Dursun Özbek: 95 - Mustafa Cengiz: 93 Geçersiz oy: 2 - Boş oy: 1

18. sandık: Toplam oy 328

Dursun Özbek: 191 - Mustafa Cengiz: 125

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

