Galatasaray’ın yeni divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu oldu

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı seçimi Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı. İrfan Aktar, Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu’nun aday olarak yarıştığı seçimde saat 11.30’da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi. 1996 divan üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 942 üye oy kullandı. Oylama sonucunda Eşref Hamamcıoğlu başkan olarak seçildi. Seçimde Eşref Hamamcıoğlu 336, İrfan Aktar ve Bünyat Balaban ise 303’er oy aldı.
Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetimi şöyle:
Başkan: Eşref Hamamcıoğlu
Başkan Yardımcısı: Aykutalp Derkan
Başkan Yardımcısı: Nedime Konuksever
Sekreter: Öner Kılıç
Sekreter: Sadık Burçin Tunçel
Oğuzhan Ort