Galatasaray’ın yeni divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu oldu

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı seçimi Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı. İrfan Aktar, Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu’nun aday olarak yarıştığı seçimde saat 11.30’da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi. 1996 divan üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 942 üye oy kullandı. Oylama sonucunda Eşref Hamamcıoğlu başkan olarak seçildi. Seçimde Eşref Hamamcıoğlu 336, İrfan Aktar ve Bünyat Balaban ise 303’er oy aldı.

Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetimi şöyle:

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Başkan Yardımcısı: Aykutalp Derkan

Başkan Yardımcısı: Nedime Konuksever

Sekreter: Öner Kılıç

Sekreter: Sadık Burçin Tunçel

Oğuzhan Ort

