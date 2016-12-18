Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cenap Doruk hayatını kaybett.

Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcularımızdan Cenap Doruk'un vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. 77 yaşında vefat eden Cenap Doruk'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk sporuna başsağlığı dileriz." denildi.

Cenap Doruk kimdir

CENAP DORUK KİMDİR?

1939 İzmir doğumlu olan Cenap Doruk, 1957 yılında İzmirspor'a transfer olarak ismini duyurdu. 1960 yılında geçiş yaptığı Galatasaray'a federasyonun cezası nedeniyle 1961 yılında imza atabildi. Metin Oktay ile bir kez daha aynı renkler altında buluştu. 1 kez milli olan ve Galatasaray sonrası Göztepe'ye transfer olan Cenap Doruk, İzmir ve Manisaspor'da top koşturduktan sonra futbola veda etti.