Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaraylı eski futbolcu hayatını kaybetti

Galatasaraylı eski futbolcu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski oyuncularından Cenap doruk hayatını kaybetti.

Galatasaraylı eski futbolcu hayatını kaybetti

18 Aralık 2016 10:15

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cenap Doruk hayatını kaybett.

Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcularımızdan Cenap Doruk'un vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. 77 yaşında vefat eden Cenap Doruk'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk sporuna başsağlığı dileriz." denildi.

Cenap Doruk kimdir

CENAP DORUK KİMDİR?
1939 İzmir doğumlu olan Cenap Doruk, 1957 yılında İzmirspor'a transfer olarak ismini duyurdu. 1960 yılında geçiş yaptığı Galatasaray'a federasyonun cezası nedeniyle 1961 yılında imza atabildi. Metin Oktay ile bir kez daha aynı renkler altında buluştu. 1 kez milli olan ve Galatasaray sonrası Göztepe'ye transfer olan Cenap Doruk, İzmir ve Manisaspor'da top koşturduktan sonra futbola veda etti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç