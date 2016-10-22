Spor Toto Süper Lig’de sahasında Trabzonspor’u ağırlayan Galatasaray, maç öncesi taraftarlarının yaptığı bir tezahürat ile Trabzonsporluları kızdırdı.

Türk Telekom Arena tribünlerinde yer alan Sarı Kırmızılı taraftarlar bordo mavililer aleyhine tezahüratlarda bulundu.

TRABZON KÜMEYE

Trabzonspor takımı ısınmak için sahaya çıktığında TT Arena’da yoğun ıslık altında tepki ile karşılaştı.

Bu ıslıklama olayı esnasında Galatasaray taraftarları 'Trabzon kümeye" diye de bağırdı. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK