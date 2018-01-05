Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak ?

Game of Thrones hayranları tarafından merakla beklenen dizinin 8.sezonu ile ilgili beklenen haber dizinin yapımcısı tarafından geldi. Ancak yapımcı HBO tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin izleyicileri biraz üzülecek. İşte Game of Thrones'a dair son dakika açıklamaları...

Game of Thrones'un yayıncısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihinin 2019 olacağı ve 8. sezonunda 6 bölüm olacağı belirtildi. David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill.

PEKİ 8. SEZON NEDEN 2019'DA?

Game of Thrones ile kariyerinde zirve yapan Kit Harington'ın nişanlısı Rose Leslie ile evlilik planlarının Game of Thrones’un çekimlerine de etkisi olacağı iddia edilmişti. 30 yaşındaki oyuncunun dizinin yapımcılarıyla görüştüğünü ve onlara evleneceğini bildirdiği hatta tüm ekibi düğüne davet ettiğini, bu durumun da çekimlere bir süre tamamen ara verilmesi anlamına geldiğini konuşuluyor.

Yapımcılara yakın kaynaklar ise düğünün diziyi etkilemeyeceğini; farklı final bölümleri çekilecek 8. sezon hakkındaki soruların gizliliği korumak için cevaplanmadığını öne sürmüştü.