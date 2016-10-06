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GAP bölgesine son 13 yılda 20 milyar TL’lik yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına ivme katacak olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

GAP bölgesine son 13 yılda 20 milyar TLlik yatırım

06 Ekim 2016 11:26

Dünyanın en büyük 9 projesinden biri olma özelliğini taşıyan GAP için 2003 yılından bu yana 20 milyar TL yatırım yapan Bakanlık bölgeyi zirai alanda ihracat üssü yapmayı hedefliyor.

Ödenekler 7-8 kat artırıldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerde uygulamaya konulan, muhtevasında sulama, hidroelektrik enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri barındıran GAP için 2003 yılından bu yana 105 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapılırken bu yatırımın 20 milyar TL’sini Orman ve Su İşleri Bakanlığı gerçekleştirdi. Bakanlık GAP için 2002 yılında ayrılan ödenekleri 7-8 kat artırarak dev yatırımlara imza attı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından muazzam yatırımların yapıldığı bölgede 2002 yılında 1 milyon 980 bin dekar alan sulanabilirken, bu rakam günümüzde 4 milyon 800 bin dekara ulaştı.

Milli ekonomiye yılda 6,6 milyar dolar katkı
Şu an itibariyle toplam 1 milyon 460 bin dekar araziyi suya kavuşturacak tesislerin inşaatına devam ettiklerini kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu şunları söyledi:

"2017 yılında 1 milyon 650 bin, 2018 yılında 1 milyon 680 bin, 2019 yılında ise 1 milyon 800 bin dekar arazi suya kavuşturmayı ve toplamda 10 milyon 580 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. GAP’ın 2 dev depolama tesisi olan Ilısu Barajı’nda yüzde 88, Silvan Barajı’nda yüzde 62 fiziki gerçekleşme sağladık. Çok büyük sulama projelerinde de işleri kısım kısım ihale ederek en kısa zamanda suyu tarlaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz."

Prof. Dr. Veysel Eroğlu son olarak GAP’ı 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek proje sayesinde ekonomiye yılda 6,6 milyar dolar katkı sağlanacağı bilgisini verdi.  


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