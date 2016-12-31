Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 26 Mayıs günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarpmış bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden polis, 46 FL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Türker Yılmaz Böyük'ü yaralı halde buldu. Boynunda, göğsünde ve sırtında 4 bıçak yarası olduğu tespit edilen Böyük, ambulansla kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir otelde animasyon şefi olan Böyük'ün cesedi, otopsi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığının morguna konuldu. Ön otopside Böyük'ün aldığı bıçak darbeleri sonrası aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı soruşturan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Böyük'ün son görüştüğü kişinin Hasan H.G. olduğunu tespit etti. Türker Yılmaz Böyük ile aynı otelde garson olarak çalıştığı belirlenen Hasan H.G. otelin lojmanında gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunda Böyük'ü bıçakladığını itiraf eden Hasan H.G., Böyük ile mesai sonrası bir bara eğlenmeye gittiklerini, burada alkol aldıklarını, lojmana dönüş yolunda ise aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. Böyük'ün hakaretine maruz kaldığını savunan Hasan H.G., tartışmanın büyümesi sonucu Böyük'ü bıçakladığını anlattı. Daha önce de fuhuş suçundan arandığı tespit edilen Hasan H.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Amacım kesinlikle öldürmek değildi"

‘Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklu olarak yargılanan sanık Hasan H.G., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben mecbur kalmasaydım bıçaklamazdım. Kendisi cüsse olarak benim iki katım. Bana defalarca vurduğu için kendimi kurtaramadım. O nedenle bıçaklama durumunda kaldım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Beratımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan H. G.'ye 13 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Duruşmaların ardından sanık, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Rıza Yanık