Gastroantep festival korteji renkli görüntülere sahne oldu

Demokrasi Meydanı'nda toplanan Gaziantepliler, festivalin yapılacağı Fıstık Park alanına iki otobüs ve çok sayıdaki klasik ve tarihi değeri bulunun otomobilden oluşan uzun araç konvoyuyla festival kortejine katıldı. Kortejde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve festivalin konuklarından olan ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan, Ceyda Düvenci ve Tamer Karadağlı, vatandaşlara el salladı. Korteje yoğun ilgi gösteren Gaziantepliler ise korteji alkışlayarak destek verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde GAGEV koordinasyonunda düzenlenen 1. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) açılış töreninde konuşan Fatma Şahin, 3 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında 40 ülkeden 41 şefin katılacağı bir festival gerçekleştirileceğini söyledi. Gaziantep'in eşsiz sofralarının yanı sıra sahip olduğu kültür mirasının da konuklara tanıtılacağını kaydeden Şahin, şehrin yerli yabancı yüzlerce profesyonelle gezgini ağırlamanın haklı gururunu yaşadığını kaydetti.

Başkan Şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) “Kreatif Şehirler Ağına” dahil edilerek adını tüm Dünya'ya duyuran Gaziantep'in, gastronomi alanında elde ettiği haklı unvanı, uluslararası bir festivalle taçlandıracaklarını zengin mutfağı ve sahip olduğu kültür mirasını yerelden globale taşıyacaklarını kaydetti.

"Sofra berekettir, sofra birleştirir"

Gaziantep'in her övgüyü hak eden dünyanın ender şehirlerinden biri olduğuna da dikkat çeken Şahin, "Gaziantep güneştir, Gaziantep topraktır, bu güneş, bu toprak tarihle birleşince bugün bu güzellik oluyor. Dünya'nın en eski medeniyetlerin birleştiği Gaziantep, bir kültürdür, bir ipek yoludur. İpek yolu kalkınma yoludur, bu güzelliğin paylaşıldığı yoldur. Sofra berekettir, sofra birleştirir, sofra kardeşliktir, sofra paylaşmaktır, sofra emektir, sofra Anadolu'dur, sofra Gaziantep'tir. Mutfak deyip geçmeyeceksin içerisinde bütün bu bileşimlerle birlikte bir kardeşliktir. Fıstık festivalinden, zeytin festivalinden tüm ürünlerden oluşan gastronomimizde Dünya'ya, ‘Gaziantep'e gelme zamanı' diyoruz. Gaziantep Roma'dır, Gaziantep Hitit'tir, Gaziantep Selçukludur, Gaziantep Osmanlıdır, Gaziantep hanlarıyla hamamlarıyla İslam medeniyetinin baş tacıdır. Gaziantep'i görmek istiyorsanız Yesemek'te Zeugması'yla Rumkalesi'yle ‘Gaziantep'e gelme zamanı' diyoruz. Safari parkımızla tüm antik kentlerimizle lezzetin başkentiyle ‘Uzaklarda Arama Gaziantep'teyiz' diyoruz. Acımız yakar Gaziantep'in ama acımız tatlıdır, baklavasıyla ağzımızdaki tat dilimize yansır. Menengiç kahvesiyle oturup dertleştiğimiz sohbet ettiğimiz sofralar, bizim kader birliğimizdir. Hepsinin coğrafi işaretini aldık. Hepsi tescillidir, Gaziantep'in öz ürünüdür" dedi.

Dünyanın barışa ihtiyacı var

Fatma Şahin, sevgi ve barış çağrısında da bulunarak, dünyanın sevgi ve barışa, böyle bir medeniyet kodlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, eşsiz Antep mutfağının zenginliğinden bahsederek, Antep Sofrasının barışı, sevgiyi, kardeşliği ve paylaşmayı simgelediğini söyledi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, kentin sahip olduğu mutfak kültürüne yönelik değerlerin bölgeye yayılmasıyla bölgede kardeşlik, barış ve huzurun geleceğini kaydetti. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalinin önemine değindi.

AB delegasyon Başkanı Berger de katıldı

Törene Gaziantep protokolü, ünlü oyuncu ve sanatçılar ile dünyaca ünlü gurme ve gezginlerin yanı sıra AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.

Konuşmaların ardından festival ateşini yakan protokol üyeleri, festival alanındaki stantları da gezdi.