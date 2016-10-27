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Gastronomi öğrencileri 'önce sağlık' dedi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri için mutfak hijyeni ve gastronomi konulu bir seminer düzenledi.

Gastronomi öğrencileri önce sağlık dedi

27 Ekim 2016 08:39
Gastronomi öğrencileri 'önce sağlık' dedi - Tıkla İzle

Restaurantlarda yediğimiz yemekler soframıza gelene kadar birçok işlemden geçer. Peki bu işlemler sırasında hijyen konusunda ne kadar titiz davranılıyor? İşte bu konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi de 'Mutfak Hijyeni ve Gastronomi Semineri' düzenledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde, Diversey Firması Eğitim Direktörü Alaaddin Kılıç ve Eğitim Müdürü Orkun Ateşok öğrencilere hijyen ve sağlık açısından yeterli teorik ve uygulamalı bilgiler ile donatılmaları, mutfak hijyeni hususunda uzman profesyonellerden destek almaları konusunda önemli bilgiler verdi.

Seminer hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağla Özer, "Hemen hemen her hafta öğrencilerimiz için farklı konularda seminerler düzenliyoruz. Bugünkü konumuz ise mutfakta hijyenle ilgili. Mutfakta çalışırken nasıl temiz olunur? Kişisel hijyenimize nasıl dikkat ederiz? Önemli noktalar nedir? Bunları temizlemek için neler yapmamız gerek? Diversey firmasından iki hocamız öğrencilerimize bu konuda hem teorik hem de uygulama semineri verecek. Mutfakta çok güzel bir yemek hazırlamak büyük bir beceridir. Ancak bunu hazırlarken hem kendilerinin hem de ekipmanlarının hijyenik olması gerekir. Yemekler son tüketiciye ulaştırılırken daha sağlıklı ve güvenli gıda zincirinden geçmiş olarak sunmaları lazım. Dolayısıyla hijyen konusu bizim için çok önemli. Öğrencilere bunun dersini veriyoruz ama burada çok güzel bir uygulama ile yaşayarak görecekler. Yemek yapmak çok güzel bir şey. Buradaki öğrencilerimiz çok kabiliyetli ancak mutfaktaki hijyene dikkat etmedikleri zaman tüketiciler gıda zehirlenmesi bile yaşayabilir. Bunu engellemeleri için öğrencilerimizin dikkat etmeleri gereken çok fazla konu var. Bu seminerde bunları görecekler" ifadelerini kullandı.
SİNEM ERYILMAZ

Etiketler: Gastronomi, gıda hijyeni, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, Yrd. Doç. Dr. Çağla Özer


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